Leon et SkyAccess annoncent leur intégration officielle afin d’automatiser les listes de vols à vide pour les opérateurs de vols charter à travers l’Europe

LOS ANGELES ET VARSOVIE, Pologne--(BUSINESS WIRE)--SkyAccess, une place de marché électronique en temps réel pour les vols à vide qui regroupe les vols de repositionnement d’avions privés à partir d’un réseau d’opérateurs certifiés, et Leon Software, une plateforme logicielle de gestion aéronautique basée sur le cloud utilisée par les opérateurs de vols charter du monde entier, ont annoncé aujourd’hui avoir procédé à une intégration officielle. Celle-ci permettra aux opérateurs de vols charter de Leon de répertorier automatiquement les vols à vide et les vols de repositionnement éligibles sur la place de marché électronique de SkyAccess dédiée aux vols à vide.

Répondre à la demande croissante pour les vols à vide en Europe

Cette annonce intervient alors que l’intérêt pour les vols à vide ne cesse de croître en Europe, en particulier sur les liaisons court-courriers entre les principaux pôles d’affaires et de loisirs. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à rechercher des options flexibles de vol aller simple en jet privé et à demander un accès plus transparent aux vols de repositionnement.

« Les vols à vide se déroulent rapidement, et la vitesse est un facteur important », a déclaré Paweł Szmagaj, directeur technique de Leon Software. « Grâce à l’intégration de Leon Software et de SkyAccess, les opérateurs peuvent partager plus rapidement les disponibilités actualisées avec le marché, tout en conservant un contrôle total sur les prix et les opérations. »

En connectant Leon Software à SkyAccess, les opérateurs peuvent afficher en temps réel les vols à vide disponibles, ce qui permet de réduire la capacité inutilisée des appareils tout en répondant à une demande déjà existante sur la plateforme de SkyAccess.

« Les opérateurs n’ont pas besoin de nouveaux outils, mais d’un système de distribution adapté à leur mode de fonctionnement actuel », a déclaré Daniil Buriev, cofondateur et PDG de SkyAccess. « Cette intégration permet aux opérateurs de Leon Software de montrer plus facilement aux voyageurs quelles sont les disponibilités réelles, en particulier en Europe où l’intérêt pour les vols à vide ne cesse de croître. »

Réduire les frictions pour les opérateurs

Grâce à l’intégration de SkyAccess et de Leon Software, les opérateurs peuvent désormais :

publier automatiquement la liste des vols à vide sur SkyAccess depuis Leon Software

garder un contrôle total sur les prix et la disponibilité

éliminer les listes et la coordination manuelles

répondre à une demande croissante sans avoir une incidence sur les flux de travail existants

À propos de SkyAccess

SkyAccess est une entreprise internationale de technologie aéronautique qui exploite une place de marché numérique et un agrégateur de vols de jets privés à vide, sans obligation d’abonnement. La plateforme regroupe en temps réel les stocks de repositionnement des opérateurs certifiés de vols charter, offrant une vue transparente des disponibilités ainsi qu’une expérience de recherche et de réservation simplifiée aux voyageurs du monde entier.

À propos de Leon Software

Leon Software propose une plateforme de gestion aéronautique basée sur le cloud qui a su gagner la confiance d’opérateurs du monde entier, qu’il s’agisse de compagnies de vols d’affaires et de vols charter, de prestataires de services d’urgence ou de transporteurs de fret. Centré sur l’automatisation des flux de travail, la conformité et les intégrations, le système modulaire de Leon (Opérations, Équipages, Ventes, Maintenance et Production de rapports) permet aux opérateurs de mener des opérations plus efficaces, mieux connectées et plus évolutives.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.