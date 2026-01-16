AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Barents Re Reinsurance Company, Inc y su Afiliada

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a" (Excelente) de Barents Re Reinsurance Company, Inc. (Barents Re) (Islas Caimán) y su afiliada, Barents Reinsurance S.A. (Barents Re Lux) (Luxemburgo). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Barents Re reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

La afirmación de las calificaciones refleja la capitalización ajustada por riesgos de Barents Re en el nivel más fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), la mejora del perfil de gobierno corporativo y la rentabilidad consistente de la compañía. AM Best espera que el riesgo de ejecución generado por los cambios constantes en la composición regional del portafolio de negocios de Barents Re se mantenga contenido.

Las calificaciones de Barents Re Lux reflejan la importancia estratégica de la compañía y el apoyo que recibe de Barents Re. Barents Re Lux es parte de la unidad de calificación de Barents Re y es fundamental para la estrategia del grupo. Barents Re también proporciona una garantía y soporte de reaseguro a Barents Re Lux.

El portafolio de negocio de Barents Re se contrajo con respecto al año anterior en 2024, impulsado principalmente por la cartera en run-off de cargo y la cancelación de coberturas de líneas specialty en Europa; sin embargo, las líneas de energía, daños y vida continuaron impulsando el crecimiento de la compañía. El negocio generado en Medio Oriente y Norte de África representaron el 43% de las primas de Barents Re, con la región de América Latina generando el 24%, seguido por Europa con 17% y Asia con 16% a finales del año 2024. La compañía está respaldada por su diversificado y amplio programa de reaseguro, colocado con reaseguradoras con un buen nivel de security, una característica clave que Barents Re ha adoptado para entrar a nuevos negocios y regiones de manera prudente.

A pesar de que el desempeño operativo de Barents Re ha cambiado en el tiempo hacia una estructura diferente, sus métricas actuales se comparan favorablemente con el mercado. A junio de 2025, la compañía reflejo una utilidad de USD 17.76 millones, mostrando resiliencia en las condiciones actuales del mercado. A pesar de la volatilidad en el volumen de primas y la composición de su portafolio de negocios, Barents Re constantemente ha generado ganancias operativas a lo largo de múltiples ciclos de suscripción.

La capitalización ajustada por riesgos de Barents Re fue reforzada en 2024, y estuvo principalmente respaldada por sus resultados positivos en los últimos años. Las exposiciones de la compañía están adecuadamente cubiertas por su programa de reaseguro, y las exposiciones netas de la compañía a eventos catastróficos no representan una porción significativa del capital reportado.

Pueden ocurrir acciones negativas de calificación como resultado de un deterioro en el gobierno corporativo de Barent Re por problemas regulatorios o por una falla en el control de sus riesgos operativos. Factores que también podrían dar lugar a acciones negativas de calificación son el deterioro en el desempeño esperado de Barents Re en términos de rentabilidad y generación de capital como resultado de los constantes cambios en su mix de negocios. Aunque improbable, podrían producirse acciones positivas de calificación como resultado de una consolidación exitosa de la estrategia de negocios de la compañía en ubicaciones objetivo.

