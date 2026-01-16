SEEQC 與 Allegro Merger Corp. 簽署合併協議

美國紐約州 Elmsford--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- SEEQC, Inc.（「SEEQC」或「本公司」）--一家為量子運算系統開發並製造具可擴展性及高能源效率之數位晶片的企業，今日宣布已與向 SEC 申報的上市公司 Allegro Merger Corp.（「Allegro」）簽署最終合併協議。

依據合併協議條款，SEEQC 將設立一家全資子公司，該子公司將與 Allegro 合併並併入 Allegro，而 Allegro 將作為 SEEQC 的全資子公司存續。在簽署該合併協議的同時，本公司與Allegro 亦訂立了認購協議，將出售約 6,500 萬美元的 Allegro 普通股（即「PIPE 交易」）。 一旦完成合併，Allegro 的所有流通證券（包括於 PIPE 交易中出售者）將全數兌換為 SEEQC 的證券。本交易對 SEEQC 的估值約為 10 億美元。

SEEQC 開發並製造以數位晶片為基礎的解決方案，將量子位元控制、讀取與古典運算功能直接整合於晶片上，並與量子處理器（QPU）整合，服務量子運算系統開發商。透過在毫克耳文（milliKelvin）溫度下與量子位元共置上述功能，SEEQC 的架構可降低對室溫電子設備的依賴，並支援低延遲且高效率的資料吞吐之量子運算作業。SEEQC 的晶片式架構可支援多種量子位元形式，包括超導、矽自旋及其他量子技術。

本公司的技術已應用於與政府機構、學術機構及產業夥伴進行的多項研究與系統整合合作，其中包括在美國國防部 DARPA「量子基準測試計畫」(Quantum Benchmarking Initiative) 框架下與 IBM 的合作，亦涵蓋先前已公開披露的與 NVIDIA、Booz Allen Hamilton 及 Rigetti 等多家公司的合作關係。。

有關本次擬議交易的更多資訊（包括其交割條件），將載於 Allegro 向美國證券交易委員會（SEC）提交之 Form 8-K 即時報告中。

SEEQC 與 Allegro 各自之董事會已一致通過本合併協議。本交易預計於 2026 年第二季完成，惟仍須取得慣常之核准。

顧問團隊

Centerview Partners LLC 擔任 SEEQC 之財務顧問；BTIG, LLC 擔任 SEEQC 之資本市場顧問，並為 PIPE 交易之唯一承銷配置代理。DLA Piper LLP（US）與 Perkins Coie LLP 擔任 SEEQC 之法律顧問。Graubard Miller 擔任 Allegro 之法律顧問。Ellenoff Grossman & Schole LLP 擔任配置代理 BTIG, LLC 之法律顧問。

關於 SEEQC

SEEQC 致力於打造「量子電腦晶片化」的核心技術。SEEQC 的數位晶片技術旨在使量子系統具備可擴充性、能源效率與商業可行性。SEEQC 的晶片化策略涵蓋整個量子生態系統，其數位晶片為量子 AI 與異質運算提供關鍵運算能力。SEEQC 是從 Hypres 拆分出來後成立的公司；Hypres 由 IBM 超導電子部門的核心成員所創立。SEEQC 由世界級團隊領導，並於美國與歐洲營運先進的晶片開發與製造設施。

關於 Allegro

Allegro Merger Corp. 為一家向 SEC 申報的上市公司，成立目的在於與企業或實體完成策略性交易。

