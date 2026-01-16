AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Chubb Seguros Panamá S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera de A++ (Superior) y la Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de “aa+” (Superior) de Chubb Seguros Panamá S.A. (Chubb Panamá) (Panamá). La perspectiva de estas calificaciones crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones reflejan la importancia estratégica de Chubb Panamá como subsidiaria de Chubb Limited (Chubb), que de manera consolidada reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo muy fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La afirmación de las calificaciones refleja la integración y el apoyo que recibe Chubb Panamá al ser una subsidiaria de Chubb Limited, uno de los grupos aseguradores más grandes del mundo, que brinda sinergias y eficiencias operativas a la filial de Panamá.

Las perspectivas estables reflejan la expectativa de AM Best que Chubb Limited sostendrá una capitalización ajustada por riesgo consolidada en el nivel más fuerte, mientras continúa generando un desempeño operativo favorable tanto en conjunto como en cada uno de sus principales segmentos operativos, y preservando su plataforma operativa global y diversificada. Las perspectivas también contemplan que el grupo mantenga su apalancamiento financiero en un rango del 20% o inferior, con una cobertura de gastos fijos muy sólida.

Las calificaciones reflejan las sólidas prácticas de suscripción de Chubb Panamá, que respaldan su consistente desempeño operativo, su portafolio de negocios diversificado y su sólido programa de reaseguro colocado con Chubb Tempest Reinsurance Ltd. Esta afiliación le brinda a Chubb Panamá sinergias y eficiencias operativas. Contrarrestando estos factores positivos de calificación está la modesta pero creciente participación de mercado de Chubb Panamá dentro de la industria de seguros de Panamá en relación con las líneas de negocios que suscribe, y el fuerte entorno competitivo en el sector de seguros de Panamá. Sin embargo, la empresa mitiga parcialmente este aspecto competitivo a través de su portafolio de negocios diversificado que se extiende a otros mercados de Centroamérica.

Chubb Panamá inició operaciones en 2008 como ACE Seguros S.A., y continuó con esa marca hasta 2016, cuando su nombre fue cambiado a Chubb Seguros Panamá S.A. Chubb Panamá suscribe principalmente negocios de no vida y reaseguros, cubriendo exposiciones en todo Panamá y América Central. En 2024, daños se situó como la principal línea de negocio de la compañía, generando el 43% de su prima bruta emitida. Los principales canales de distribución de Chubb Panamá están posicionados con brókeres y empresas cedentes.

Chubb Panamá ha demostrado una suscripción disciplinada en un mercado altamente competitivo, reportando consistentemente niveles generales de suficiencia de primas que se comparan positivamente con sus competidores. En 2024, Chubb Panamá logró un índice combinado del 73%, por debajo del 75% de 2023, beneficiándose por un menor índice de gastos.

Los fuertes resultados técnicos de Chubb Panamá han sostenido una sólida rentabilidad general, como se refleja en un índice de retorno de capital del 31.5% en 2024. AM Best espera que la capitalización ajustada por riesgos siga estando respaldada por las políticas conservadoras de administración de capital del grupo.

Además, la compañía se beneficia de estar integrada en el grupo, ganando apalancamiento operativo a través de los mismos sistemas, procedimientos y prácticas de ERM. Históricamente, el grupo ha demostrado su apoyo a Chubb Panamá a través de inyecciones de capital para financiar oportunidades de crecimiento. Un cambio en la percepción de AM Best con respecto a la importancia estratégica de Chubb Panamá para el grupo podría afectar las calificaciones de Chubb Panamá.

Adicionalmente, las calificaciones podrían verse afectadas negativamente por los siguientes factores: deterioro en la capitalización ajustada por riesgos del grupo a un nivel que ya no respalde las calificaciones actuales de Chubb Limited; deterioro sostenido en el desempeño operativo; un incremento en el apalancamiento financiero por encima de lo esperado, tomando también en consideración los activos intangibles al evaluar el apalancamiento relativo a los recursos de capital tangible; o un debilitamiento material del perfil crediticio general de Chubb Limited. Aunque improbable, podría ocurrir una acción de calificación positiva en caso de una reducción sostenida y significativa del apalancamiento financiero y/o una mejora similar en el desempeño operativo o en la capitalización ajustada por riesgo.

