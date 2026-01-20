Leon und SkyAccess kündigen offizielle Integration zur Automatisierung von Leerfluglisten für Charterunternehmen in ganz Europa an

LOS ANGELES UND WARSCHAU, Polen--(BUSINESS WIRE)--SkyAccess, ein Echtzeit-Marktplatz für Leerflüge, der Repositionierungsflüge von Privatjets über ein Netzwerk zertifizierter Betreiber zusammenführt, und Leon Software, eine cloudbasierte, von Charterunternehmen weltweit genutzte Softwareplattform für das Luftfahrtmanagement, haben heute eine offizielle Integration bekannt gegeben, dank der Charterunternehmen von Leon automatisch geeignete Leerflüge und Repositionierungsflüge auf dem Leerflug-Marktplatz von SkyAccess listen können.

Die steigende Nachfrage nach Leerflügen in Europa bedienen

Diese Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem in ganz Europa das Interesse an Leerflügen weiter zunimmt, insbesondere an Kurzstrecken zwischen wichtigen Geschäfts- und Urlaubszielen. Reisende suchen zunehmend nach flexiblen One-Way-Privatjet-Optionen und einem transparenteren Zugang zu Repositionierungsflügen.

„Leerflüge bewegen sich schnell, und Geschwindigkeit ist entscheidend“, so Paweł Szmagaj, CTO von Leon Software. „Dank der Integration von Leon Software und SkyAccess können Betreiber jetzt aktuelle Verfügbarkeiten schneller mit dem Markt teilen und dabei die volle Kontrolle über Preise und Abläufe behalten.“

Durch die Verbindung von Leon Software mit SkyAccess können Betreiber verfügbare Leerflüge in Echtzeit anzeigen und so zur Reduzierung ungenutzter Flugzeugkapazitäten beitragen. Gleichzeitig wird die bereits auf der SkyAccess-Plattform vorhandene Nachfrage bedient.

„Betreiber benötigen nicht noch mehr Tools. Was sie brauchen, ist ein Vertriebssystem, das zu ihrer bestehenden Betriebsstruktur passt“, so Daniil Buriev, Mitbegründer und CEO von SkyAccess. „Diese Integration erleichtert es den Betreibern von Leon Software, Reisenden die tatsächliche Verfügbarkeit anzuzeigen – insbesondere in Europa, wo das Interesse an Leerflügen weiter zunimmt.“

Reduzierung von Reibungsverlusten auf Betreiberseite

Mit der SkyAccess–Leon Software-Integration können Betreiber:

Leeflüge automatisch von Leon Software auf SkyAccess veröffentlichen

Die vollständige Kontrolle über Preise und Verfügbarkeit behalten

Manuelle Listung und Koordination vermeiden

Zusätzliche Nachfrage ohne Änderung bestehender Arbeitsabläufe erschließen

Über SkyAccess

SkyAccess ist ein internationales Technologieunternehmen im Luftfahrtbereich. Es betreibt einen digitalen Marktplatz und Aggregator für Leerflüge von Privatjets, für den keine Mitgliedschaft erforderlich ist. Die Plattform aggregiert in Echtzeit die Repositionierungsbestände von zertifizierten Charterunternehmen und bietet Reisenden aus aller Welt transparente Verfügbarkeiten sowie eine optimierte Such- und Buchungserfahrung.

Über Leon Software

Leon Software stellt eine cloudbasierte Luftfahrtmanagement-Plattform bereit, der Betreiber weltweit vertrauen, von Unternehmen für Geschäftsflüge und Charterservices bis hin zu Notfall- und Frachtdienstleistern. Das modulare System von Leon (OPS, Crew, Sales, Maintenance und Reporting) mit Schwerpunkt auf Workflow-Automatisierung, Compliance und Integrationen unterstützt Betreiber dabei, ihre Abläufe effizienter, vernetzter und skalierbarer zu gestalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.