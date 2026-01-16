TomaGold annonce une entente de marketing et une mise à jour sur ses activités d'exploration

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT; OTCPK: TOGOF) (« TomaGold » ou la « Société ») annonce qu’elle a conclu une entente avec Dig Media Inc., opérant sous le nom d’Investing News Network (« INN »), afin de mener une campagne de publicité et de sensibilisation auprès des investisseurs. Société privée dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, INN offre depuis 2007 des contenus d’information et de formation indépendants destinés aux investisseurs. Aux termes de l’entente d’une durée de 12 mois, INN fournira des services publicitaires visant à accroître la notoriété de TomaGold. INN ne fournit aucun service de relations avec les investisseurs ni de tenue de marché. Le coût de la campagne est de 62 000 $, payable selon des modalités nettes de 30 jours. INN ne détient actuellement aucun titre de TomaGold.

« Nous croyons que le moment est opportun pour TomaGold d’investir dans des initiatives de visibilité auprès des investisseurs, alors que la Société amorce une année d’exploration active dans le camp minier de Chibougamau. Les premiers résultats de forage de Mine Berrigan, publiés le 22 décembre 2025, marquent le début de ce que nous prévoyons être une année transformatrice pour TomaGold », a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold.

Mise à jour des activités d’exploration

La Société prévoit recevoir, d’ici la fin du mois, les résultats finaux de son levé géophysique électromagnétique (EM) en fond de trou, de même que les résultats d’analyses des 5 derniers sondages réalisés sur le projet Mine Berrigan, lesquels ciblaient les extensions latérales et en profondeur de l’enveloppe minéralisée polymétallique connue.

À propos de TomaGold

TomaGold Corp. (TSXV: LOT, OTCPK: TOGOF) est une société minière junior canadienne qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de projets de métaux précieux et de métaux de base à fort potentiel, principalement axés sur l'or et le cuivre au Québec et en Ontario. Les principaux actifs de la Société sont situés dans le camp minier de Chibougamau, dans le nord du Québec, où elle détient le projet d'or-cuivre-argent Obalski et des options sur 12 autres propriétés, dont les projets Mine Berrigan, Radar, David et Dufault. TomaGold détient également une participation de 24,5 % dans une coentreprise sur la propriété aurifère Baird, près du camp minier de Red Lake, en Ontario. De plus, la Société possède des projets de lithium et d'éléments de terres rares (ETR) dans la région de la Baie James, stratégiquement situés à proximité d'importantes découvertes récentes.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives ». Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, qui traitent d'événements ou de développements que la Société prévoit se produire, sont des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont pas des faits historiques et qui sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots « s'attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « projeter », « potentiel » et des expressions similaires, ou que des événements ou des conditions « se produiront », « seraient », « peuvent », « pourraient » ou « devraient » se produire. Bien que la Société estime que les attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont basées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations ne sont pas des garanties de performance future et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives figurent les résultats potentiels des activités d’exploration et de forage, les cours du marché, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions générales de l'économie, du marché ou des affaires. Les investisseurs sont avertis que ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et que les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions, les estimations et les opinions de la direction de la Société à la date à laquelle elles ont été faites. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, la Société ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives dans l'éventualité où les convictions, les estimations, les opinions ou d'autres facteurs de la direction viendraient à changer.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.