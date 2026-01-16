PET SERVICE HOLDING NV: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ CONTRACTÉ AVEC LA SOCIÉTÉ DE BOURSE GILBERT DUPONT (S2 2025)

ZAANSTAD, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Pet Service Holding NV (Paris:ALPET) à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d’actions : 4 087

Solde en espèces : 30 097,09 €

Au cours du 2nd semestre 2025, il a été réalisé un total de :

ACHAT 57 transactions 3 469 titres 16 760,93 € VENTE 8 transactions 421 titres 2 039,32 € Expand

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité, les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d’actions : 0

Solde en espèces : 50 000,00 €

A propos de Pet Service Holding

Pet Service Holding NV est un leader dans le domaine des soins aux animaux aux Pays-Bas. Nous visons à nous différencier sur ce marché concurrentiel en rassemblant une gamme de services et en capitalisant sur notre expérience et notre expertise dans ce domaine. En mettant l’accent sur les fournitures pour animaux, la nutrition et les fournitures pour les cabinets vétérinaires, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins des animaux et de leurs propriétaires en Europe.

Mnémonique : ALPET (Euronext Growth Paris) - ISIN : NL0015001HZ9

Également cotée séparément sur NXchange Amsterdam (ISIN : NL00150004O8) sous la forme de depositary receipts (DR).

ANNEXE