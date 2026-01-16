Das Weltwirtschaftsforum und Salesforce unterstützen globale Führungskräfte mit einem einzigartigen Agentic Assistant für die Jahrestagung 2026 in Davos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), das weltweit führende CRM-Unternehmen, gab heute die Aktivierung des institutionellen Wissens des Weltwirtschaftsforums bekannt, das von Agentforce 360 unterstützt wird, um über 3.000 der weltweit einflussreichsten Führungskräfte beim Weltwirtschaftsforum 2026 zu unterstützen. Das Forum hat eine neue proaktive, hochpräzise Concierge-App namens „EVA“ eingeführt, die auf der Agentforce 360 Platform von Salesforce basiert. EVA wird den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, über den traditionellen Informationszugang hinauszugehen, und zwar mit einem KI-Agenten, der nicht nur Fragen beantwortet, sondern auch argumentieren, Prioritäten setzen und im Namen einer Führungskraft für die Jahresversammlung 2026 handeln kann.

Die diesjährige Veranstaltung findet vom 19. bis 23. Januar in Davos, Schweiz, statt und wird voraussichtlich das größte Treffen in der Geschichte der Organisation sein. Bei über 450 hochkarätigen Veranstaltungen und Tausenden von Fachgesprächen kann die Kluft zwischen verfügbaren Erkenntnissen und der Geschwindigkeit und Fähigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, groß sein. Auf der Grundlage der seit mehr als einem Jahrzehnt gesammelten zuverlässigen institutionellen Daten des Weltwirtschaftsforums fungiert EVA als Multiplikator für die Teilnehmer. Es geht über Chatbots und herkömmliche FAQs hinaus und dient als einheitliche Schnittstelle, die Führungskräften dabei hilft, sich im physischen Veranstaltungsraum zurechtzufinden, persönliche Terminkalender zu verwalten und das Networking zu erleichtern.

Mit Agentforce 360 vereint die neue App KI-Agenten, Daten und Menschen auf einer vertrauenswürdigen Plattform, um das Erlebnis jedes Teilnehmers zu verbessern. EVA reduziert manuelle Aufgaben, indem es wirkungsvolle Sitzungen empfiehlt, bilaterale Treffen plant und innerhalb von Sekunden umfassende Briefing-Dokumente erstellt. Dadurch wird das, was früher umfangreiche Vorbereitungen erforderte, zu sofort verfügbaren, umsetzbaren Informationen.

„Wir freuen uns, dass wir das bisher größte Davos-Forum unterstützen und sind gespannt darauf, dass alle Teilnehmer erleben können, was es bedeutet, einen KI-Agenten an ihrer Seite zu haben – und wie Agentforce die Leistungsfähigkeit von Menschen und Organisationen steigert“, erklärte Marc Benioff, Chairman und CEO von Salesforce. „EVA, unterstützt durch Agentforce 360, ist weit mehr als ein Chatbot. Es handelt sich um einen agentenbasierten Concierge, der auf vertrauenswürdigen Daten basiert und Führungskräften dabei unterstützt, schneller zu handeln, sich besser vorzubereiten und Maßnahmen zu ergreifen. Dies ist die Verwirklichung des Konzepts Agentic Enterprise“.

„Wir setzen KI-Agenten ein, um unsere Mitarbeiter bei der Veranstaltungsvorbereitung zu unterstützen und das Erlebnis für unsere Teilnehmer zu verbessern“, erklärte Børge Brende, President und CEO des Weltwirtschaftsforums. „Wir optimieren nicht nur die Tagesordnungen, sondern erschließen das gesamte institutionelle Wissen des Weltwirtschaftsforums und stellen es jedem einzelnen Teilnehmer direkt zur Verfügung.“

Präzise Planung: Der agentenbasierte Concierge

Für die 56. Jahrestagung können Mitglieder nun EVA nutzen, um:

Zeitpläne zu personalisieren: Empfehlen, buchen, verschieben oder stornieren Sie bilaterale Treffen und Sitzungen im Namen der Teilnehmer.

Sich auf dem Campus zu orientieren: Bieten Sie eine detaillierte Navigation, indem Sie eine Verbindung zu Veranstaltungskarten und Wegfindungsfunktionen herstellen.

Sich auf bilaterale Treffen vorzubereiten: Erstellen Sie Kurzinformationen mit Hintergrunddetails aus der vollständigen Datenbank des Weltwirtschaftsforums zu bevorstehenden bilateralen Treffen und Sitzungen, damit die Teilnehmer bestmöglich vorbereitet sind und ihren Tag mit den richtigen Informationen in einem leicht verständlichen Format, das vom Agenten erstellt wurde, bewältigen können.

Das Agentic Enterprise in der Praxis

Um Schlussfolgerungen zu ziehen und Maßnahmen zu ergreifen, greift die Agentforce 360-Plattform auf Data 360, die Hyperscale-Daten-Engine von Salesforce, Agentforce Marketing und die ereignisspezifischen Wissensartikel des Weltwirtschaftsforums zurück, um sofortige, kontextbezogene Unterstützung zu bieten. Data 360 hostet mehr als 500 benutzerdefinierte Objekte aus Salesforce CRM und bildet damit die zentralisierte Wissensdatenbank von Agentforce für die autonome Beantwortung häufig gestellter Fragen.

Die Bereitstellung, die vom vor Ort eingesetzten Engineering-Team von Salesforce geleitet wird, ist Teil einer umfassenderen Infrastruktur, die die Jahresversammlung und weitere Veranstaltungen des Forums während des gesamten Jahres unterstützt:

Individuelle Unterstützung: Agentforce Service unterstützt den Kundensupport im Web und auf Mobilgeräten, einschließlich Omnichannel-Unterstützung, erweitertem Fallmanagement und Portalen wie UpLink, der offenen Innovationsplattform des Forums. Agentforce Marketing kümmert sich um die Kundenansprache und -bindung, indem es personalisierte Multi-Channel-Kommunikation, Einladungen zu Veranstaltungen, User Journeys und Community-Engagement in großem Umfang ermöglicht.

Daten verbinden: MuleSoft verbindet das Salesforce CRM des Forums sicher mit den Finanz-, Personal-, Reise- und Betriebssystemen von Drittanbietern.

Umsetzbare Erkenntnisse: Tableau wandelt diese Daten in umsetzbare Erkenntnisse um und verfolgt das Engagement, die Beteiligung und die Kontoaktivitäten über alle Initiativen hinweg.

Mit Blick auf die Zukunft plant das Forum, Agentforce 360 durch die Vereinfachung der Mitgliederregistrierung und Fallverwaltung zu erweitern und damit seine Position als Agentic Enterprise zu festigen – ein Unternehmen, das hochgradig personalisierte Erlebnisse in großem Umfang bietet, ohne den manuellen Arbeitsaufwand für Mitarbeiter oder Teilnehmer zu erhöhen.

