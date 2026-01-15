-

WHOOP與Samuel Ross MBE宣布達成多年期全球創意合作，開啟功能時尚新紀元

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 人體表現科技公司WHOOP宣布與知名設計師Samuel Ross MBE達成具有里程碑意義的創意合作，後者將擔任WHOOP x SR_A全球創意總監，主導雙方名為「PROJECT TERRAIN」的多年期合作專案。此次合作代表WHOOP從先鋒穿戴式科技公司持續演進，其打造的品牌不僅塑造個人健康的未來，更將觸角延伸至功能時尚與文化設計的交叉領域。

身為WHOOP的首項功能設計類合作，該專案代表著品牌發展的全新篇章。在Ross的主導下，PROJECT TERRAIN將推出客製化膠囊系列，包括限量版客製化WHOOP手環。系列還將納入WHOOP Body系列的全新服飾單品——這些功能性服飾支援在手腕之外的部位佩戴WHOOP裝置，將於今年起至2028年分階段限量發售。

Ross旗下得獎設計工作室SR_A（曾創立知名品牌A-Cold-Wall*）成績斐然，其合作專案涵蓋與Nike和Converse共同打造的40款鞋履、與Oakley合作的三個系列、透過Hublot腕表設計及與Acqua di Parma合作實驗性香氛實現的與LVMH的五年產品合作，還曾擔任Apple Group旗下Beats的首席設計顧問，這也是他首次擔任外部設計師。他始終致力於探索文化、材料科學與形態之間的相互影響。對於一位專注於精準度、人體運動與當代美學演進的工業設計師而言，與WHOOP攜手投身功能創新領域是自然的職業進階。Ross已佩戴WHOOP產品五年，與品牌的設計、文化和技術建立了直接而真摯的連結。

WHOOP創辦人兼執行長Will Ahmed表示：「在WHOOP，我們始終堅信，穿戴式科技要麼做到隱形無感，要麼就得足夠酷炫。與Samuel Ross合作是一次真正的愉快體驗。他對穿戴式科技具有深刻的理解。我們的會員在佩戴這個限量系列的產品時，將會感受到全新的體驗。」

談及此次合作時，WHOOP創意長Johan Liden表示：「設計一直是WHOOP創造切實影響力的核心，而Samuel帶來的精湛製程與創新魄力，將進一步推動這一使命向前發展。他在材料、形態與功能上的設計構想，與我們打造兼具深厚技術底蘊和情感共鳴產品的願景高度契合。此次合作讓我們得以將WHOOP的設計語言擴展至全新層面——讓會員能夠以前所未見的方式體驗運動表現與自我表達。」

PROJECT TERRAIN背後的創意願景

SR_A的工業與建築設計構想，將定義即將推出的WHOOP x SR_A膠囊系列「PROJECT TERRAIN」的視覺與觸覺特質。該工作室對精準度、材料創新與功能清晰度的執著追求，為WHOOP注入了全新的設計語言，其核心源自實用性、目的性以及以材料為導向的結構化設計方法。

WHOOP x SR_A全球創意總監Samuel Ross表示：「WHOOP正在塑造未來。這是嘉惠所有人的真正進步。它是我們這一代創立、由我們這一代人打造且屬於我們這一代人的首批設計與科技公司之一，透過先進技術定義了人與健康之間的良性關係。我期待與Will及WHOOP設計團隊共同建構未來。我們具有清晰明確的願景，旨在提升全球設計的期待值。」

SR_A共同創辦人兼執行長Yi Ng表示：「這一具有里程碑意義的合作，反映了我們對穿戴式科技未來的共同願景，以及創新和創意的強大力量。此為產業內的開創性措施，它彰顯了我們對於突破邊界的共同承諾。與WHOOP合作讓我們得以提升SR_A的使命高度，同時打造能夠與全球受眾建立連結的產品。」

在此次合作中，SR_A將以投資人身分加入，其他投資夥伴包括Niall Horan和Cristiano Ronaldo。WHOOP還將為SR_A黑人英國藝術家資助計畫提供資金，並為入選者提供內部設計駐留機會，讓新興人才能夠直接與WHOOP創意團隊合作。

如欲查看相關圖片，請造訪數位新聞資料袋。第一個WHOOP x SR_A限量膠囊系列將于未來數月在shop.whoop.com針對全球發售。

關於WHOOP

WHOOP是一家人體表現科技公司，致力於協助人們釋放潛能，實現更長壽、更健康的生活。WHOOP會員服務提供世界一流的穿戴式科技產品、個人化指導，以及關於恢復、睡眠、訓練和健康的實用洞見。

WHOOP穿戴式裝置（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具備多項突破性創新，如心血管健康篩查（包括經美國食品藥物管理局(FDA)核准的心電圖功能）、用於評估衰老速度和WHOOP年齡的「健康壽命」(Healthspan)指標，以及業界首創的穿戴式血壓洞察功能。

WHOOP成立於2012年，總部位於波士頓，已募集超過4億美元創投資金，產品銷往全球56個市場。如欲瞭解更多資訊或開始一個月的免費試用，請造訪whoop.com，並在InstagramXFacebookLinkedInYouTube上關注WHOOP。

關於SR_A：

SR_A是一家全球設計工作室，業務涵蓋工業設計、服飾設計與建築設計，總部位於英國倫敦，由Samuel Ross及其長期商業夥伴Yi Ng共同創立。

工作室以獨特大膽的視覺風格著稱，融合極簡主義構想與高度功能性設計決策，打破了不同設計領域的界限。

該設計工作室曾榮獲多項全球大獎，包括LVMH設計獎（2019年）、三項英國時尚獎（2017-2022年）、兩項EDIDA大獎（2025年）、米蘭設計周場外展大獎（2024年）以及巴塞爾邁阿密設計展當代最佳設計獎（2024年）。

該設計工作室還在精品與設計領域擁有多項專利，曾與LVMH集團（2019-2025年）、Apple Group（2020-2025年）、Nike Group（2016-2024年）和Inditex Group（2025年）等多家企業建立多年期全球合作關係。

SR_A的設計作品透過直接收藏的方式被全球多家博物館永久收藏，包括大都會藝術博物館(The Met)、維多利亞與艾爾伯特博物館(The V&A)和設計博物館(The Design Museum)。

產品設計涵蓋了從售價200美元的香水到售價15萬美元的陀飛輪腕錶等各種價位。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

