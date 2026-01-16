-

Andersen Consulting透過新增合作公司Jakarta Consulting Group擴大人力資本服務範圍

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Jakarta Consulting Group (JCG)簽署合作協議深化業務能力。JCG是一家顧問公司，以企業轉型、人力資本策略和領導力發展方面的專長而著稱。

JCG總部位於印尼，致力於為房地產、採礦和製造業等產業的企業提供策略與文化轉型顧問服務。該公司的核心服務包括商業和管理顧問、人力資源顧問、評估以及商業和管理培訓，憑藉敏捷性、文化洞察力和以執行為導向的解決方案協助企業和領導者實現轉型，並因為這方面的能力而廣受肯定。

Jakarta Consulting Group執行長Patricia Susanto表示：「我們始終堅信，永續的轉型始于人——領導者的成長可以引領組織的發展。透過整合Andersen Consulting的全球視野和我們的區域洞察，我們能為客戶提供更全面的解決方案，協助他們因應變革，以明確的目標引領發展。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「JCG憑藉兼具策略性和以人為本的解決方案，贏得了該地區多家知名機構的信任。透過此次合作，我們將協助企業因應複雜轉型、強化領導力梯隊建設，並實現文化與績效的協同一致。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen歡迎Scimitar加入，進一步擴大實力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全力加速生命科學產業創新的Scimitar簽訂合作協議。 總部位於美國的Scimitar是一所頂級生命科學產業戰略執行顧問公司，擅長設計營運模式、數位轉型以及組織變革。該公司與製藥及生技公司合作，加速創新、改善營運行政，並跨產品生命週期確保合規。他們重視實踐與合作，確保所提出的解決方案不僅有助於達成目標，還兼有擴大的效益。 「生命科學公司正經歷科學迅速成長、監管複雜性提高以及對營運靈活性需求日增的大環境，同時又必須持最高標準保護患者安全與資料完整。」Scimitar執行長Ramy Khalil說，「我們豐富的產業知識結合Andersen的全球觸角與跨領域能力，可以協助各機構組織降低轉型風險、加速發展，以前所未見的速度和可靠性帶來具體影響。」 「Scimitar在某些監管最嚴格、風險最高的醫療保健領域中建立了將雄心壯志轉化為實際行動的卓著聲譽。」Andersen全球主席兼執行長Mark L. Vorsatz說，「我們攜手合作，可以跨整個產品生命週期支援客戶，運用必要的策略分析、營運嚴...

Andersen Consulting攜手LBC共同強化服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與葡萄牙國際公司LBC達成合作協議，進一步提升專業能力。LBC以採用整合手法優化業務、數位轉型以及開發人力資本而聞名，並善用人工智慧結合創意與人類倫理，加速創造價值。 成立於2001年的LBC的服務對象包括國際性組織、政府實體及從事金融、能源科技媒體與電信 (TMT)、交通運輸與公共部門等產業的公司。LBC為非洲、美洲與歐洲客戶提供管理諮詢、數位轉型、實力打造與人工智慧賦能服務。該公司以從事能夠呈遞永續表現的創新轉型聞名，協助客戶以具體的影響力探索複雜的變化。最近並投資企業人工智慧賦能，跨使用者體驗/使用者介面、自動化、分析和網路解決方案全面提升能力。 「LBC的使命是共同發揮有意義且長遠的影響力。」LBC創辦人暨執行長Carlos Valleré de Oliveira說，「我們幫助客戶構築未來，秉持清晰的思路和堅定的信念前行。與Andersen Consulting合作可以擴大我們這麼做的能力，跨地理區域與產業服務客戶，為我們從事的工作帶來更多相關性、資源和影響力。我們攜手合作，...

Andersen Consulting透過新增合作公司S-RM升級網路安全服務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與全球情報和網路安全顧問公司S-RM簽署合作協議，進一步強化其在風險韌性、事件回應和策略顧問方面為全球客戶提供支援的能力。 S-RM總部位於英國，提供涵蓋網路顧問、數位取證、事件回應、企業情報和交易前盡職調查的整合式服務。該公司服務於家族辦公室、私人股權公司、《財星》500大企業以及金融服務、石油和醫療保健等產業的中端市場客戶，提供實操性網路安全管理和客製化風險平台。憑藉7天24小時的全天候事件回應能力和深厚的調查專業知識，S-RM協助企業提升韌性，在複雜環境中做出明智決策。 S-RM執行長Heyrick Bond Gunning表示：「在威脅不斷演變的時代，企業必須主動防範，而非被動因應。透過與Andersen Consulting的合作，我們將更好地協助企業預判威脅、管理危機，並將韌性轉化為競爭優勢。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「如今，有效的領導力需要將複雜的風險轉化為明確的策略優勢。透過與S-RM合作，我們將擴大自身網路安全服務能力...
Back to Newsroom