Andersen Consulting透過新增合作公司Jakarta Consulting Group擴大人力資本服務範圍

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Jakarta Consulting Group (JCG)簽署合作協議深化業務能力。JCG是一家顧問公司，以企業轉型、人力資本策略和領導力發展方面的專長而著稱。

JCG總部位於印尼，致力於為房地產、採礦和製造業等產業的企業提供策略與文化轉型顧問服務。該公司的核心服務包括商業和管理顧問、人力資源顧問、評估以及商業和管理培訓，憑藉敏捷性、文化洞察力和以執行為導向的解決方案協助企業和領導者實現轉型，並因為這方面的能力而廣受肯定。

Jakarta Consulting Group執行長Patricia Susanto表示：「我們始終堅信，永續的轉型始于人——領導者的成長可以引領組織的發展。透過整合Andersen Consulting的全球視野和我們的區域洞察，我們能為客戶提供更全面的解決方案，協助他們因應變革，以明確的目標引領發展。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「JCG憑藉兼具策略性和以人為本的解決方案，贏得了該地區多家知名機構的信任。透過此次合作，我們將協助企業因應複雜轉型、強化領導力梯隊建設，並實現文化與績效的協同一致。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。