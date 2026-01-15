InterAx en Alveus kondigen strategische onderzoeks- en licentieovereenkomst aan voor ontwikkeling van onderscheidend therapeutisch kandidaatmedicijn voor stofwisselingsziekten

ZÜRICH & PHILADELPHIA & KOPENHAGEN, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd ('InterAx') en Alveus Therapeutics Inc. ('Alveus') hebben vandaag een strategische samenwerkings- en licentieovereenkomst aangekondigd voor de ontwikkeling van een onderscheidend kandidaatmedicijn met kleine moleculen voor stofwisselingsziekten, gericht op duurzaam gewichtsverlies met een superieure verdraagbaarheid.

Dit partnerschap vormt een gezamenlijke onderzoeksinspanning gericht op een doelwit en modaliteit met bewezen, maar nog onbenut therapeutisch potentieel. De samenwerking combineert het Deep Signal™-ontdekkingsplatform van InterAx – ontworpen om kandidaatmedicijnen te optimaliseren voor superieure signaalprofielen – met de uitgebreide R&D-expertise en leiderschap van Alveus op het gebied van obesitas, diabetes en cardiometabole aandoeningen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.