InterAx en Alveus kondigen strategische onderzoeks- en licentieovereenkomst aan voor ontwikkeling van onderscheidend therapeutisch kandidaatmedicijn voor stofwisselingsziekten

ZÜRICH & PHILADELPHIA & KOPENHAGEN, Denemarken--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd ('InterAx') en Alveus Therapeutics Inc. ('Alveus') hebben vandaag een strategische samenwerkings- en licentieovereenkomst aangekondigd voor de ontwikkeling van een onderscheidend kandidaatmedicijn met kleine moleculen voor stofwisselingsziekten, gericht op duurzaam gewichtsverlies met een superieure verdraagbaarheid.

Dit partnerschap vormt een gezamenlijke onderzoeksinspanning gericht op een doelwit en modaliteit met bewezen, maar nog onbenut therapeutisch potentieel. De samenwerking combineert het Deep Signal™-ontdekkingsplatform van InterAx – ontworpen om kandidaatmedicijnen te optimaliseren voor superieure signaalprofielen – met de uitgebreide R&D-expertise en leiderschap van Alveus op het gebied van obesitas, diabetes en cardiometabole aandoeningen.

Contacts

InterAx Biotech Ltd
Contactpersoon voor de media: Luca Zenone, contact@interaxbiotech.com

Contactpersonen voor beleggers en de media
Alveus Therapeutics
Media
Sasha Damouni Ellis, Damouni Group LLC
sasha@damounigroup.com
Beleggers
Victoria Igumnova, Meru Advisors LLC
vigumnova@meruadvisors.com

