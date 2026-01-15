-

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline...

Il finanziamento sosterrà l'espansione della società in tutta la regione EMEA per tenere il passo con la domanda di IA e cloud

Vantage’s 148MW Cardiff, Wales, campus is one of Europe’s largest hyperscale data center campuses.

Vantage Data Centers completa il prelievo di 200 milioni di sterline dalla prima operazione di cartolarizzazione garantita da attività di data center (ABS) nell'area EMEA da 600 milioni di sterline, e aggiunge una nuova tranche di classe B da 54 milioni di sterline

Vantage Data Centers, un fornitore leader mondiale di campus di data center hyperscale, oggi ha annunciato di aver raccolto un ulteriore 254 milioni di sterline in titoli obbligazionari cartolarizzati. 200 milioni di sterline sono stati raccolti attraverso un prelievo delle obbligazioni esistenti di Classe A-2, mentre 54 milioni di sterline sono stati raccolti dalla nuova tranche di Classe B. Questo si aggiunge alla prima emissione pubblica di Vantage nel 2024, che ha raccolto 600 milioni di sterline, il primo ABS di data center in assoluto nell'EMEA completato in sterline.

