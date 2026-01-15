WHOOP et Samuel Ross MBE annoncent un partenariat créatif mondial pluriannuel, inaugurant une nouvelle ère dans la mode performance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, entreprise spécialisée dans la performance humaine, annonce un important partenariat créatif avec le designer de renom Samuel Ross MBE, qui rejoint WHOOP en tant que directeur créatif international de WHOOP x SR_A. À ce titre, il aura en charge le projet PROJECT TERRAIN, une collaboration pluriannuelle entre les deux marques. Ce partenariat témoigne de l'évolution de WHOOP, entreprise pionnière dans le domaine des technologies portables, vers une marque qui façonne l'avenir de la santé personnelle et explore ses liens avec la mode sportive et le design culturel.

S'agissant d'une première collaboration de ce type pour WHOOP, ce partenariat marque un tournant pour la marque. Sous la direction de Ross, PROJECT TERRAIN proposera une collection capsule sur mesure comprenant des bracelets WHOOP personnalisés en édition limitée. La gamme inclura également de nouveaux vêtements techniques au sein de la collection WHOOP Body, permettant de porter WHOOP autrement qu'au poignet. Ces pièces seront disponibles en éditions limitées cette année et jusqu'en 2028.

Sous le nom de son studio de design primé, SR_A (ayant notamment fondé précédemment A-Cold-Wall*), Ross a créé quarante modèles de chaussures pour Nike et Converse, trois collections pour Oakley, et a collaboré pendant cinq ans avec LVMH sur des montres Hublot et des parfums expérimentaux pour Acqua di Parma. Il a également occupé son premier poste de designer externe au sein du groupe Apple en tant que consultant principal en design chez Beats. Il n'a cessé de réinventer l'influence réciproque de la culture, des matériaux et des formes. Son passage à l'innovation performante avec WHOOP représente une évolution naturelle pour un designer industriel qui centre son travail sur la précision, le mouvement humain et l'évolution de l'esthétique contemporaine. Ross porte des WHOOP depuis cinq ans, ce qui lui a permis de développer un lien immédiat et authentique avec leur design, leur culture et leur technologie.

« Chez WHOOP, nous avons toujours pensé que les technologies portables devaient être invisibles ou, au contraire, tendance », a déclaré Will Ahmed, fondateur et CEO de WHOOP. « Collaborer avec Samuel Ross a été un véritable plaisir. Il possède une profonde connaissance des technologies portables. Nos membres vivront une expérience inédite en portant cette collection en édition limitée. »

À propos de cette collaboration, Johan Liden, directeur de la création chez WHOOP, a déclaré : « Chez WHOOP, le design a toujours été au cœur de la manière de générer un impact significatif, et Samuel apporte un savoir-faire et une audace qui renforcent encore davantage cette mission. Son approche des matériaux, des formes et des fonctions correspond parfaitement à notre ambition de créer des produits à la fois hautement techniques et porteurs d’émotion. Notre collaboration nous permet d’élargir le langage stylistique de WHOOP à une toute nouvelle dimension, offrant ainsi à nos membres la possibilité de vivre la performance et l’expression de soi d’une manière inédite. »

La vision créative portée par PROJECT TERRAIN

L’esthétique industrielle et architecturale de SR_A définira l’identité visuelle et tactile de la prochaine collection capsule WHOOP x SR_A de PROJECT TERRAIN. L’engagement du studio envers la précision, l’innovation matérielle et la clarté fonctionnelle apporte un nouveau vocabulaire stylistique à WHOOP, guidé par l’utilité, la fonctionnalité et une approche de conception structurelle axée sur les matériaux.

Samuel Ross, directeur créatif international de WHOOP x SR_A, a déclaré : « WHOOP façonne l'avenir. C'est un véritable progrès pour tout le monde. C'est l'une des premières entreprises de design et de technologie de notre génération, fondée par notre génération et au sein de notre génération, qui définit le rapport idéal à la santé grâce aux technologies de pointe. Je me réjouis de construire l'avenir avec Will et les équipes de design de WHOOP. Nous avons une vision claire et ambitieuse pour faire évoluer les attentes en matière de design à l'échelle mondiale. »

« Cette coentreprise historique témoigne de notre vision commune de l'avenir des technologies portables et du pouvoir de l'innovation et de la créativité », a déclaré Yi Ng, cofondateur et CEO de SR_A. « Première du genre dans le secteur, elle souligne notre engagement mutuel à repousser les limites. Ce partenariat avec WHOOP nous permet de donner plus d'ampleur à la mission de SR_A tout en créant des produits qui trouvent un écho auprès d'un public mondial. »

Dans le cadre de cette collaboration, SR_A rejoindra le projet en tant qu'investisseur, aux côtés d'investisseurs partenaires tels que Niall Horan et Cristiano Ronaldo. WHOOP contribuera également à la bourse SR_A pour artistes britanniques noirs et accueillera le lauréat sélectionné pour une résidence de design au sein de ses locaux, permettant ainsi aux talents émergents de collaborer directement avec les équipes créatives de WHOOP.

Pour consulter les images, rendez-vous sur le kit de presse numérique. La première collection capsule WHOOP x SR_A en édition limitée sera disponible dans le monde entier dans les prochains mois sur shop.whoop.com.

À propos de WHOOP :

WHOOP, entreprise spécialisée dans la performance humaine, aide chacun à libérer son potentiel et à vivre plus longtemps et en meilleure santé. L'abonnement WHOOP donne accès à une technologie portable de pointe, un coaching personnalisé et des conseils pratiques pour optimiser la récupération, le sommeil, l'entraînement et la santé.

Les appareils portables WHOOP, notamment WHOOP 5.0 et WHOOP MG, présentent des innovations révolutionnaires telles que le dépistage de la santé cardiovasculaire (dont un ECG approuvé par la FDA), Healthspan pour mesurer le rythme du vieillissement et WHOOP Age, et le premier appareil portable de ce type pour la pression, Blood Pressure Insights.

Fondée en 2012 et basée à Boston, WHOOP a levé plus de 400 millions de dollars de capital-risque et distribue ses produits dans 56 pays. Pour en savoir plus ou bénéficier d'un essai gratuit d'un mois, rendez-vous sur whoop.com et rejoignez WHOOP sur Instagram, X, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

À propos de SR_A :

SR_A est un studio de design international couvrant le design industriel, le design de vêtements et l'architecture, basé à Londres, au Royaume-Uni, cofondé par Samuel Ross et son partenaire commercial de longue date, Yi Ng.

Le studio est connu pour son style visuel distinctif et audacieux qui allie une éthique minimaliste à des choix profondément fonctionnels en estompant les frontières entre les disciplines du design.

Le studio de design a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le prix LVMH Design (2019), trois British Fashion Awards (2017-2022), deux EDIDA Awards (2025), les Fuori Salone Awards (2024) et le Design Miami Basel Award du meilleur design contemporain (2024).

Le studio de design détient de nombreux brevets dans le secteur du luxe et du design, ayant collaboré avec des partenaires mondiaux pluriannuels, notamment le groupe LVMH (2019-2025), le groupe Apple (2020-2025), le groupe Nike (2016-2024) et le groupe Inditex (2025).

Les créations de SR_A sont conservées de façon permanente dans les musées du monde entier grâce à des acquisitions directes, notamment au Met, au V&A et au Design Museum.

Les produits proposés vont de parfums à 200 dollars aux montres Tourbillon à 150 000 dollars.

