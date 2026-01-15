-

Agenus annuncia la stipula della collaborazione strategica da 141 milioni di dollari con Zydus Lifesciences per lo sviluppo di BOT+BAL e il rafforzamento della maturità produttiva degli USA

LEXINGTON, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), azienda leader nell'ambito dell'innovazione immuno-oncologica, ha annunciato oggi la finalizzazione dell'accordo di collaborazione strategica precedentemente annunciato con Zydus Lifesciences Ltd. L'accordo è stato concepito per accelerare lo sviluppo globale e la potenziale commercializzazione del programma combinato di immunoterapia di botensilimab e balstilimab (BOT+BAL) di Agenus.

La collaborazione garantisce ad Agenus il capitale strategico e la capacità produttiva sul lungo termine dedicata nel settore dei prodotti biologici negli Stati Uniti a sostegno dello sviluppo clinico di BOT+BAL, percorsi di accesso anticipato autorizzati e preparazione dell'offerta commerciale.

Nell'ambito della collaborazione, Agenus ha concesso a Zydus i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione di BOT e BAL in India e Sri Lanka, mentre continuerà ad avere diritto alle royalties sulle vendite nette in tali territori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per gli investitori di Agenus: 917-362-1370 | investor@agenusbio.com
Contatto per i media di Agenus: 781-674-4422 | communications@agenusbio.com

Industry:

Agenus Inc.

NASDAQ:AGEN
Release Versions
EnglishPortugueseFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese Simplified

Contacts

Contatto per gli investitori di Agenus: 917-362-1370 | investor@agenusbio.com
Contatto per i media di Agenus: 781-674-4422 | communications@agenusbio.com

More News From Agenus Inc.

Riassunto: La Francia espande l'accesso nazionale all'AAC per botensilimab + balstilimab di Agenus per il carcinoma ovarico e i sarcomi dei tessuti molli

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), azienda leader nell'innovazione immuno-oncologica, oggi ha annunciato che l'Agenzia nazionale per la sicurezza dei medicinali e dei prodotti sanitari (ANSM) francese ha approvato un protocollo terapeutico nazionale aggiornato per botensilimab (BOT) in combinazione con balstilimab (BAL) nell'ambito dell'Autorizzazione all'accesso per uso compassionevole (AAC) francese. Il protocollo aggiornato estende l'autorizzazione francese AAC pr...

Riassunto: La Francia concede l'accesso compassionevole (AAC) rimborsato per BOT/BAL di Agenus nel tumore colorettale metastatico MSS

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), un leader in immunoncologia, oggi ha annunciato che la sua combinazione sperimentale di botensilimab e balstilimab (BOT/BAL) è oggi disponibile ai pazienti idonei affetti da tumore del colon-retto metastatico (mCRC) con stabilità microsatellitare (MSS) refrattario, nello schema di accesso compassionevole (AAC) vigente in Francia. Le schede descrittive di botensilimab e balstilimab che ne dettagliano l'idoneità (compresa la MSS e l'a...

Riassunto: Agenus e Zydus Lifesciences firmano una collaborazione strategica da 141 milioni di dollari per promuovere BOT/BAL e ampliare la produzione dei farmaci biologici Zydus negli Stati Uniti

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), azienda leader nell'innovazione immuno-oncologica, oggi ha annunciato di aver firmato accordi definitivi di collaborazione con Zydus Lifesciences Ltd. (NSE: ZYDUSLIFE), comprese le sue affiliate/controllate, di seguito “Zydus,” progettate per accelerare lo sviluppo clinico, scalare la produzione globale e ampliare l'accesso dei pazienti a botensilimab e balstilimab (BOT/BAL). Il testo originale del presente annuncio, redatto nella l...
Back to Newsroom