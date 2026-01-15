InterAx e Alveus annunciano un accordo strategico di licenza e di ricerca per sviluppare un candidato terapeutico differenziato per una malattia metabolica
ZURIGO, PHILADELPHIA e COPENHAGEN, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd (“InterAx”) e Alveus Therapeutics Inc. (“Alveus”) oggi hanno annunciato un accordo strategico di licenza e collaborazione alla ricerca volto a sviluppare un candidato differenziato a piccola molecola per la malattia metabolica per offrire una terapia dimagrante durevole con tollerabilità superiore.
Questa collaborazione fa parte di uno impegno di ricerca congiunta su un target e una modalità di interesse terapeutico consolidato ma non sfruttato, combinando la piattaforma di scoperta Deep Signal™ di InterAx, progettata per ottimizzare i candidati verso profili di segnalazione superiori, con la profonda competenza in R&S di Alveus e la sua leadership in materia di obesità, diabete e malattie cardiometaboliche.
