A Andersen Consulting expande sua oferta de gestão de capital humano com a aquisição do Jakarta Consulting Group

Com sede na Indonésia, a JCG tem assessorado empresas de setores como imobiliário, mineração e manufatura em processos de transformação estratégica e cultural. Com um portfólio de serviços que inclui consultoria empresarial e de gestão, consultoria em RH, assessment e treinamentos em negócios e gestão, a empresa é reconhecida por sua capacidade de transformar organizações e líderes com agilidade, inteligência cultural e soluções orientadas à execução.

“Sempre acreditamos que a transformação sustentável começa com as pessoas — quando os líderes evoluem, as organizações os acompanham”, disse Patricia Susanto, CEO do Jakarta Consulting Group. “Ao combinar a perspectiva global da Andersen Consulting com nosso conhecimento regional, podemos oferecer aos clientes soluções mais holísticas para navegar pelas mudanças e liderar com propósito.”

“A JCG conquistou a confiança de algumas das instituições mais respeitadas da região ao fornecer soluções que são tanto estratégicas quanto centradas no ser humano”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “Por meio de nossa colaboração, ajudaremos as organizações a navegar por transformações complexas, fortalecer a formação de lideranças e alinhar a cultura ao desempenho.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto abrangente de serviços, abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, bem como soluções de capital humano. A Andersen Consulting integra-se ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, fornecendo consultoria de classe mundial, serviços tributários, jurídicos, de avaliação, mobilidade global e assessoria em uma plataforma global com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que oferece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

