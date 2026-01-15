WHOOP与Samuel Ross MBE宣布达成多年期全球创意合作，开启功能时尚新纪元

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现科技公司WHOOP宣布与知名设计师Samuel Ross MBE达成具有里程碑意义的创意合作，后者将出任WHOOP x SR_A全球创意总监，主导双方名为“PROJECT TERRAIN”的多年期合作项目。此次合作标志着WHOOP从先锋可穿戴科技公司持续演进，其打造的品牌不仅塑造个人健康的未来，更将触角延伸至功能时尚与文化设计的交叉领域。

作为WHOOP的首项功能设计类合作，该项目代表着品牌发展的全新篇章。在Ross的主导下，PROJECT TERRAIN将推出定制胶囊系列，包括限量版定制WHOOP手环。系列还将纳入WHOOP Body系列的全新服装单品——这些功能性服饰支持在手腕之外的部位佩戴WHOOP设备，将于今年起至2028年分阶段限量发售。

Ross旗下获奖设计工作室SR_A（曾创立知名品牌A-Cold-Wall*）成绩斐然，其合作项目涵盖与Nike和Converse联合打造的40款鞋履、与Oakley合作的三个系列、通过Hublot腕表设计及与Acqua di Parma合作实验性香氛实现的与LVMH的五年产品合作，还曾担任Apple Group旗下Beats的首席设计顾问，这也是他首次担任外部设计师。他始终致力于探索文化、材料科学与形态之间的相互影响。对于一位专注于精准度、人体运动与当代美学演进的工业设计师而言，与WHOOP携手投身功能创新领域是自然的职业进阶。Ross已佩戴WHOOP产品五年，与品牌的设计、文化和技术建立了直接而真挚的联结。

WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“在WHOOP，我们始终坚信，可穿戴科技要么做到隐形无感，要么就得足够酷炫。与Samuel Ross合作是一次真正的愉快体验。他对可穿戴科技有着深刻的理解。我们的会员在佩戴这个限量系列的产品时，将会感受到全新的体验。”

谈及此次合作时，WHOOP首席创意官Johan Liden表示：“设计一直是WHOOP创造切实影响力的核心，而Samuel带来的精湛工艺与创新魄力，将进一步推动这一使命向前发展。他在材料、形态与功能上的设计理念，与我们打造兼具深厚技术底蕴和情感共鸣产品的愿景高度契合。此次合作让我们得以将WHOOP的设计语言拓展至全新维度——让会员能够以前所未有的方式体验运动表现与自我表达。”

PROJECT TERRAIN背后的创意愿景

SR_A的工业与建筑设计理念，将定义即将推出的WHOOP x SR_A胶囊系列“PROJECT TERRAIN”的视觉与触觉特质。该工作室对精准度、材料创新与功能清晰度的执着追求，为WHOOP注入了全新的设计语言，其核心源自实用性、目的性以及以材料为导向的结构化设计方法。

WHOOP x SR_A全球创意总监Samuel Ross表示：“WHOOP正在塑造未来。这是惠及所有人的真正进步。它是我们这一代创立、由我们这一代人打造且属于我们这一代人的首批设计与科技公司之一，通过先进技术定义了人与健康之间的良性关系。我期待与Will及WHOOP设计团队共同构建未来。我们有着清晰明确的愿景，旨在提升全球设计的期待值。”

SR_A联合创始人兼首席执行官Yi Ng表示：“这一具有里程碑意义的合作，反映了我们对可穿戴科技未来的共同愿景，以及创新和创意的强大力量。作为行业内的开创性举措，它凸显了我们对于突破边界的共同承诺。与WHOOP合作让我们得以提升SR_A的使命高度，同时打造能够与全球受众建立联系的产品。”

作为合作的一部分，SR_A将以投资者身份加入，其他投资伙伴包括Niall Horan和Cristiano Ronaldo。WHOOP还将为SR_A黑人英国艺术家资助计划提供资金，并为入选者提供内部设计驻留机会，让新兴人才能够直接与WHOOP创意团队合作。

如需查看相关图片，请访问数字新闻资料袋。首个WHOOP x SR_A限量胶囊系列将于未来数月在shop.whoop.com面向全球发售。

关于WHOOP：

WHOOP是一家人体表现科技公司，致力于帮助人们释放潜能，实现更长寿、更健康的生活。WHOOP会员服务提供世界级的可穿戴科技产品、个性化指导，以及关于恢复、睡眠、训练和健康的实用洞见。

WHOOP可穿戴设备（包括WHOOP 5.0和WHOOP MG）具备多项突破性创新，如心血管健康筛查（包括经美国食品药品管理局(FDA)批准的心电图功能）、用于评估衰老速度和WHOOP年龄的“健康寿命”(Healthspan)指标，以及业内首创的可穿戴式血压洞察功能。

WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿，已筹集超过4亿美元风险投资，产品销往全球56个市场。如需了解更多信息或开始一个月的免费试用，请访问whoop.com，并在Instagram、X、Facebook、LinkedIn和YouTube上关注WHOOP。

关于SR_A：

SR_A是一家全球设计工作室，业务涵盖工业设计、服装设计与建筑设计，总部位于英国伦敦，由Samuel Ross及其长期商业伙伴Yi Ng联合创立。

工作室以独特大胆的视觉风格著称，融合极简主义理念与高度功能性设计决策，打破了不同设计领域的界限。

该设计工作室曾斩获多项全球大奖，包括LVMH设计奖（2019年）、三项英国时尚奖（2017-2022年）、两项EDIDA大奖（2025年）、米兰设计周场外展大奖（2024年）以及巴塞尔迈阿密设计展当代最佳设计奖（2024年）。

该设计工作室还在奢侈品与设计领域拥有多项专利，曾与LVMH集团（2019-2025年）、Apple Group（2020-2025年）、Nike Group（2016-2024年）和Inditex Group（2025年）等多家企业建立多年期全球合作关系。

SR_A的设计作品通过直接收藏的方式被全球多家博物馆永久收藏，包括大都会艺术博物馆(The Met)、维多利亚与阿尔伯特博物馆(The V&A)和设计博物馆(The Design Museum)。

产品设计涵盖了从售价200美元的香水到售价15万美元的陀飞轮腕表等各种价位。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。