La pesanteur ne fait pas le poids

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Aujourd'hui, Rimmel London, la marque de beauté qui défie les générations, s'est associée à Red Bull pour créer une performance unique en son genre, mettant en scène une athlète Red Bull et gymnaste nationale universitaire à cinq reprises, Lily Smith, loin de la salle de sport et atteignant de nouveaux sommets ! Relevant son défi le plus éclatant à ce jour, Lily a réalisé un numéro d'équilibre audacieux de 90 secondes à la poutre, au 52e étage surplombant les rues !

Cette performance intrépide marque la première collaboration entre les deux marques et célèbre le lancement du nouveau mascara « Thrill Seeker Mega Lift » de Rimmel. Dans une performance intense et ambitieuse, Lily canalise la puissance de Red Bull pour déployer ses ailes parallèlement au nouveau mascara « Thrill Seeker Mega Lift » de Rimmel qui rehausse les cils sous tous les angles. Elle insuffle cette énergie à sa performance, affichant son expression personnelle et repoussant les limites dans sa quête d'excellence et de créativité sportive.

La routine de 90 secondes, conçue par Lily de manière indépendante et réalisée sur un toit, comprenait des figures et des mouvements complexes, dont le plus exigeant consistait en un salto avant carpé impressionnant. Pour rajouter quelques frissons, le lieu unique situé au 52e étage offrait une expérience hors du commun : la poutre d'équilibre était placée à 2,90 mètres du toit, soit deux fois plus haut qu'une poutre de compétition standard.

Mêlant des éléments propres à la poutre de compétition, Lily a puisé son inspiration dans sa formation initiale en gymnastique rythmique et dans la grâce des pas de danse du ballet classique. Faisant preuve de précision et de talent artistique dans des conditions extrêmes, elle a compté sur sa maîtrise, sa respiration et ses techniques de visualisation pour exécuter son enchaînement à une hauteur spectaculaire.

« Performer cette routine dans un cadre aussi unique et original, juste avant le début de ma saison universitaire, a été un véritable bonheur. Je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de le faire grâce à Rimmel London et à Red Bull. Ce défi montre parfaitement ce que je recherche dans mon sport : repousser mes limites, laisser libre cours à ma créativité et exprimer mon propre style. Rimmel m'aide toujours à me sentir en confiance pendant mes performances, en ajoutant une touche glamour à chaque chorégraphie grâce à un mascara qui sublime mes cils. À l'approche de ma saison de compétition 2026, je compte bien m'inspirer de cette expérience pour rester sereine, confiante et audacieuse, en toutes circonstances ! » déclare Lily Smith, athlète Red Bull et gymnaste nationale universitaire à cinq reprises.

Ce partenariat unique célèbre le mascara « Thrill Seeker Mega Lift » de Rimmel London, une nouvelle innovation au volume intense qui offre aux cils jusqu'à six fois plus de volume visible par rapport aux cils nus1. Grâce à sa formule technologique de pointe, il offre un rehaussement spectaculaire sous tous les angles, idéal pour celles qui relèvent des défis audacieux.

« S’associer à Red Bull pour ce projet à sensations fortes, à 52 étages au-dessus du sol, est un moment incroyable pour Rimmel. L’exploit extraordinaire de Lily et son ambition audacieuse font écho à nos 190 ans d’histoire, qui encouragent l’expression de soi. Réunir ces deux marques emblématiques pour le lancement de notre nouveau mascara « Thrill Seeker Mega Lift » était une évidence, et nous sommes très heureux de repousser sans cesse les limites, dans le domaine de la beauté et bien au-delà », déclare Janine Fernandes, vice-présidente du marketing mondial de Rimmel London.

Lily sera l'égérie de la campagne marketing mondiale du mascara « Thrill Seeker Mega Lift », diffusée sur les réseaux sociaux et via des partenariats numériques à partir de janvier 2026.

NOTES AUX RÉDACTEURS

À propos de Rimmel London

Rimmel London est une marque de cosmétiques appartenant à Coty, fondée en 1834, qui célèbre la beauté au-delà des apparences. La beauté Rimmel London est un état d'esprit, une attitude à adopter dans les rues de Londres ou ailleurs, quel que soit votre âge ou votre style. Elle est authentique, spontanée et naturelle. Rimmel London vit dans le présent, toujours à l'affût des nouveautés et des nouvelles façons d'exprimer sa personnalité. De son incomparable innovation produit aux classiques intemporels, Rimmel London s'engage à donner le pouvoir d'agir à ses clientes grâce à des campagnes innovantes et participatives. Avec Rimmel London, osez affirmer votre style londonien.

Rimmel London est officiellement approuvé par Leaping Bunny, une organisation internationale qui lutte contre la maltraitance animale. Pour plus d'informations sur Rimmel London, veuillez consulter le site web www.rimmellondon.com ou retrouvez-nous sur Instagram instagram.com/rimmellondon/ ou TikTok tiktok.com/@rimmellondon

À propos de Red Bull

La boisson énergisante Red Bull est disponible dans 178 pays à travers le monde, et plus de 12,6 milliards de canettes ont été vendues rien qu'en 2024. Une canette de 250 ml (8,4 oz liq.) de Red Bull contient 80 mg de caféine, soit environ la même quantité qu'une tasse de café. Pour plus d'informations, consultez le site web Redbull.com.

Suivez @redbull sur Instagram et TikTok pour en savoir plus.

À propos de Lily Smith

Lily Smith est l'une des meilleures gymnastes des États-Unis et a été nommée meilleure athlète universitaire à cinq reprises au cours de sa carrière universitaire, et ce n'est qu'un début.

______________________________ 1 Étude clinique portant sur trente et un participants, septembre 2024 Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.