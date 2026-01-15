DENVER Y LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--

Vantage Data Centers completa una emisión de 200 millones de libras esterlinas de la titulización respaldada por activos (ABS) de centros de datos de EMEA, pionera en el sector, por valor de 600 millones de libras esterlinas, y añade un nuevo tramo de clase B por valor de 54 millones de libras esterlinas

Vantage Data Centers, proveedor líder internacional de campus de centros de datos a hiperescala, ha anunciado hoy que ha recaudado 254 millones de libras esterlinas adicionales en bonos a plazo garantizados. Se recaudaron 200 millones de libras esterlinas mediante una emisión adicional de los bonos de clase A-2 existentes, mientras que los 54 millones de libras esterlinas restantes se recaudaron con el nuevo tramo de clase B. Esto se suma a la primera emisión pública de Vantage en 2024, en la que se recaudaron 600 millones de libras esterlinas, lo que supuso el primer ABS de centros de datos de EMEA completado en libras esterlinas.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.