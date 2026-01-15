WHOOPとサミュエル・ロスMBEが複数年にわたるグローバルなクリエイティブ・パートナーシップを発表、パフォーマンス・ファッションは新たな時代へ

ボストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- WHOOPは、ヒューマン・パフォーマンス・カンパニーです。同社は、著名デザイナーのサミュエル・ロスMBEとの画期的なクリエイティブ・パートナーシップを発表しました。同氏はWHOOP x SR_Aのグローバル・クリエイティブ・ディレクターとして参画し、「PROJECT TERRAIN」と題した両ブランドによる複数年のコラボレーションを指揮します。このコラボレーションは、WHOOPが先駆的なウェアラブル・テクノロジー企業から、パーソナルヘルスの未来だけでなく、パフォーマンス・ファッションやカルチャー・デザインとの接点まで形づくるブランドへと進化を続けていることを示すものです。

今回のパートナーシップは、WHOOPにとって初のパフォーマンス・デザインのコラボレーションであり、このブランドの新たな章の始まりとなります。「PROJECT TERRAIN」では、同氏のディレクションのもと、限定版のカスタマイズ仕様のWHOOPバンドを含む、特注のカプセル・コレクションを展開します。さらに同ラインには、「WHOOP Body」コレクション内の新作アパレルも含まれます。手首以外でもWHOOPを装着できるテクニカル・ガーメントで、今年から2028年にかけてエディションのドロップとして登場します。

受賞歴のあるデザインスタジオはSR_A（以前にA-Cold-Wall*を創設）名義で、ロス氏は、NikeおよびConverseとの計40モデルのフットウェアや、Oakleyとの全3コレクションを手がけ、HublotのウォッチのデザインやAcqua di Parmaの実験的フレグランスを含むLVMHとは5年間のプロダクト・パートナーシップを組み、さらにはAppleグループで初の社外デザイン職としてBeatsの主任デザイン・コンサルタントを務めるなど、幅広い実績を重ねてきました。同氏は、カルチャー、材料科学、フォルムが相互に影響し合うあり方を一貫して再定義してきました。WHOOPとともにパフォーマンス領域のイノベーションへ踏み出すことは、精密性、人の動き、現代美学の進化を中核に据えるインダストリアル・デザイナーであるロス氏にとって自然な流れです。同氏は5年にわたりWHOOPを着用し、そのデザイン、カルチャー、テクノロジーに早くから確かな共感を抱いてきました。

WHOOPの創業者兼CEOのウィル・アーメッドは、「WHOOPでは常に、ウェアラブル・テクノロジーは目立たないか、そうでなければクールでなければならないと考えてきました。サミュエル・ロス氏にご協力いただけることは本当に嬉しいです。同氏はウェアラブル・テクノロジーを深く理解しています。メンバーは、この限定コレクションを身に着けることで、これまでにない新しさを感じるでしょう」と述べました。

本協業について、WHOOPの最高クリエイティブ責任者であるヨハン・リデンは、「デザインは、WHOOPが有意義なインパクトを提供するうえで常に中核を成しています。サミュエルは、使命をさらに推し進めるクラフトマンシップと挑戦的な視点をもたらします。彼の素材、形状、機能へのアプローチは、技術的な深みを備えると同時に心に響くような製品を生み出したいというWHOOPが目指すところと完全に一致しています。今回のコラボレーションにより、WHOOPのデザイン言語をまったく新しい次元へと拡張し、メンバーがこれまでにない形でパフォーマンスと自己表現を体験できるようにします」と述べています。

「PROJECT TERRAIN」を支えるクリエイティブ・ビジョン

SR_Aのインダストリアルおよび建築の思想が、これから登場するWHOOP x SR_Aカプセル「PROJECT TERRAIN」のビジュアルと触感のアイデンティティを形づくります。精密性、素材イノベーション、機能の明快さを追求する同スタジオの姿勢は、実用性、意図性、そして構造と素材に根差した設計アプローチに裏打ちされ、WHOOPに新たなデザイン語彙をもたらします。

WHOOP x SR_Aのグローバル・クリエイティブ・ディレクターであるサミュエル・ロスMBEは、「WHOOPは未来を形づくっています。それこそが、すべての人のための真の進歩です。WHOOPは、同世代に生まれ、同世代によって創設され、同世代のために発展してきた、最初期のデザイン＆テクノロジー企業のひとつであり、先進テクノロジーを通じて健康との適切な関係を定義しています。ウィルとWHOOPのデザインチームとともに未来を築いていくことを楽しみにしています。私たちには、世界のデザインに対する期待を前進させる、明確で鋭いビジョンがあります」とコメントしています。

SR_Aの共同創業者兼CEOのYi Ng（イ・ン）は、「この画期的な協業には、ウェアラブル・テクノロジーの未来と、イノベーションおよび創造性の力に関する私たちの共有ビジョンが反映されています。これは、業界初の取り組みとして、限界を押し広げ続けるという私たちの相互のコミットメントを改めて示しています。WHOOPとの提携により、世界の人々とつながる製品を生み出しながら、SR_Aのミッションをさらに高めることができます」と述べています。

今回のコラボレーションの一環として、SR_Aは投資家として参画し、ナイル・ホーラン氏やクリスティアーノ・ロナウド氏を含む投資家パートナーに名を連ねます。WHOOPはまた、SR_A Black British Artist Grant（SR_Aブラック・ブリティッシュ・アーティスト助成金）にも拠出するとともに、選出された助成金受給者を社内のデザイン・レジデンシーに迎え入れることで、新進の才能をWHOOPのクリエイティブ・チームと直接コラボレーションできるよう支援していきます。

画像はDigital Press Kitをご覧ください。初の限定版WHOOP x SR_Aカプセルは、今後数か月以内に shop.whoop.com でグローバルに提供開始予定です。

WHOOPについて：

ヒューマン・パフォーマンス・カンパニーであるWHOOPは、人々が潜在能力を引き出し、より長く健康的な人生を送れるよう支援しています。WHOOPのメンバーシップは、世界最高水準のウェアラブル・テクノロジー、パーソナライズされたコーチング、そして回復・睡眠・トレーニング・健康にわたる行動につながるインサイトを提供します。

WHOOP 5.0およびWHOOP MGを含むWHOOPのウェアラブル・デバイスは、FDAクリアランスを取得した心電図（ECG）を含む心血管の健康スクリーニング、「Pace of Aging」および「WHOOP Age」を測定する「Healthspan」、そして業界初のウェアラブル「Blood Pressure Insights」など、画期的なイノベーションを備えています。

2012年に設立されボストンに本社を置くWHOOPは、ベンチャーキャピタルから4億米ドル超を調達し、世界56市場に出荷しています。詳細または1か月の無料トライアル開始については、whoop.com をご覧ください。また、WHOOPは Instagram、X、Facebook、LinkedIn、および YouTube でも情報を発信しています。

SR_Aについて：

SR_Aは、インダストリアル・デザイン、衣類デザイン、建築を横断するグローバル・デザイン・スタジオで、英国ロンドンに本拠を置きます。サミュエル・ロスと、長年のビジネスパートナーであるイ・ンが共同創業しました。

同スタジオは、ミニマリストのエトスと、機能性を突き詰めた設計判断を融合させ、デザイン分野の境界を曖昧にする大胆なビジュアルで知られています。

このデザイン・スタジオは、LVMHデザイン・プライズ（2019年）、ブリティッシュ・ファッション・アワード3部門（2017～2022年）、エディーダ・アワード2部門（2025年）、フォーリサローネ・アワード（2024年）、デザイン・マイアミにて最も優れたコンテンポラリー・デザインに贈られるバーゼル・アワード（2024年）など、数多くの世界的な栄誉を受けています。

同スタジオはラグジュアリーおよびデザイン分野で多数の特許を保有し、LVMHグループ（2019～2025年）、Appleグループ（2020～2025年）、Nikeグループ（2016～2024年）、Inditexグループ（2025年）などのグローバル・パートナーと複数年にわたりコラボレーションを展開してきました。

SR_Aのデザインは、メトロポリタン美術館、ヴィクトリア&アルバート博物館、デザイン・ミュージアムなどへ直接収蔵され、世界の美術館に恒久的に所蔵されています。

プロダクトデザインは、$200のフレグランスから$15万のトゥールビヨン腕時計まで幅広く手掛けています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。