WHOOP y Samuel Ross MBE anunciaron una colaboración creativa global y plurianual que marca el inicio de una nueva era en la moda del rendimiento

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, la empresa dedicada al rendimiento humano, anunció una colaboración creativa histórica con el aclamado diseñador Samuel Ross MBE, quien se incorporó como director creativo global de WHOOP x SR_A para dirigir un proyecto de colaboración plurianual entre dos marcas llamado PROJECT TERRAIN. Esta colaboración destaca la evolución continua de WHOOP: de ser una empresa pionera en tecnología ponible a convertirse en una marca que da forma no solo al futuro en materia de salud personal, sino también a la intersección entre la salud, la moda del rendimiento y el diseño cultural.

Como esta es la primera colaboración en diseño para el rendimiento de WHOOP, la alianza representa un nuevo capítulo para la marca. Con la dirección de Ross, PROJECT TERRAIN ofrecerá una colección cápsula a medida que incluirá pulseras deportivas WHOOP personalizadas de edición limitada. La propuesta también incorporará nuevas prendas de vestir dentro de la colección WHOOP Body, piezas con diseño técnico que permiten llevar WHOOP más allá de la muñeca, y que se lanzarán en ediciones limitadas durante este año y hasta 2028.

Con el nombre de su galardonado estudio de diseño, SR_A, la labor de Ross (conocido anteriormente por haber fundado A-Cold-Wall*) incluye cuarenta modelos de calzado con Nike y Converse, tres colecciones con Oakley, cinco años de asociaciones de productos con LVMH a través de diseños de relojes Hublot y fragancias experimentales con Acqua di Parma y su primer puesto de diseño externo dentro de Apple Group como consultor principal de diseño en Beats. Ha reinventado permanentemente la forma en que la cultura, la ciencia de los materiales y la forma se influyen entre sí. La transición hacia la innovación en la moda del rendimiento junto con WHOOP representa el desarrollo natural de un diseñador industrial cuyo trabajo se centra en la precisión, el movimiento humano y la evolución de la estética contemporánea. Ross usa WHOOP desde hace cinco años, y la conexión con su diseño, cultura y tecnología fue inmediata y auténtica.

“En WHOOP siempre creímos que la tecnología ponible debía ser invisible o muy agradable”, señaló Will Ahmed, fundador y director ejecutivo de WHOOP. “Ha sido un placer enorme trabajar con Samuel Ross. Entiende perfectamente de lo que se trata la tecnología ponible. Nuestros usuarios sentirán algo nuevo y distinto cuando lleven puesta esta colección limitada”.

En referencia a la empresa conjunta, Johan Liden, director creativo de WHOOP, dijo: “El diseño siempre ha sido central en la forma de generar impacto de WHOOP, y Samuel aporta un nivel de destreza y provocación que lleva esa misión todavía más lejos. Su manera de abordar materiales, formas y funciones se alinea perfectamente con nuestro propósito de crear productos que sean muy técnicos y, a la vez, que resuenen en términos afectivos. La colaboración nos permite extender el lenguaje de diseño de WHOOP a una dimensión completamente nueva, una que permite a los usuarios vivir la experiencia del rendimiento y lograr una expresión personal de formas que no habían imaginado nunca”.

La visión creativa detrás de PROJECT TERRAIN

El carácter industrial y arquitectónico de SR_A definirá la identidad visual y táctil de la próxima colección de WHOOP x SR_A: PROJECT TERRAIN. El compromiso del estudio con la precisión, la innovación en materiales y la claridad funcional inaugura un nuevo léxico de diseño para WHOOP que se sustenta en su utilidad, intencionalidad y un enfoque de diseño estructural que viene de la mano de los materiales.

Samuel Ross, director creativo global de WHOOP x SR_A, señaló: “WHOOP le está dando forma al futuro. Eso significa progreso de verdad para todos. Es una de las primeras empresas de diseño y tecnología de nuestra generación, fundada en nuestra generación y por nuestra generación, que está definiendo la relación correcta con la salud mediante tecnología de avanzada. Espero construir el futuro junto con Will y los equipos de diseño de WHOOP. Tenemos una visión clara y precisa para impulsar las expectativas globales en materia de diseño”.

“Esta iniciativa histórica de empresa conjunta da cuenta de nuestra visión compartida sobre el futuro de la tecnología ponible y el poder de la innovación y la creatividad”, dijo Yi Ng, cofundador y director ejecutivo de SR_A. “Ser los primeros en la industria remarca nuestro compromiso compartido de ampliar los límites. La colaboración con WHOOP nos permite elevar la misión de SR_A y, a su vez, crear productos que conecten con una audiencia global”.

Como parte de esta colaboración, SR_A se unirá como inversor, junto con otros inversores asociados, como Niall Horan y Cristiano Ronaldo. WHOOP también contribuirá con las becas de SR_A Black British Artist Grant y será anfitrión del candidato seleccionado para realizar una residencia de diseño in-house, lo que permitirá a talentos emergentes trabajar directamente con los equipos creativos de WHOOP.

Para ver imágenes, visite el Kit de prensa digital. La primera cápsula de WHOOP x SR_A de edición limitada estará disponible en todo el mundo durante los próximos meses en shop.whoop.com.

Acerca de WHOOP:

WHOOP, la empresa dedicada al rendimiento humano, anima a las personas a desplegar todo su potencial y llevar vidas más saludables y largas. La membresía en WHOOP ofrece tecnología ponible de primera clase, asesoramiento personalizado e información útil sobre la recuperación, el sueño, el entrenamiento y la salud.

Los dispositivos ponibles de WHOOP, como las pulseras deportivas WHOOP 5.0 y WHOOP MG, incorporan innovaciones revolucionarias, por ejemplo: control de la salud cardiovascular (incluido el electrocardiograma aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos [FDA]), Healthspan para medir el ritmo de envejecimiento y calcular la edad WHOOP, así como el primer dispositivo ponible de su clase para obtener información sobre la presión arterial.

Fundada en 2012 y con sede central en Boston, WHOOP ha recaudado más de $400 millones en capital riesgo y realiza envíos a 56 mercados del mundo. Para obtener más información o iniciar la prueba gratuita por un mes, visite whoop.com y conéctese con WHOOP en Instagram, X, Facebook, LinkedIn y YouTube.

Acerca de SR_A:

SR_A es un estudio de diseño global que abarca el diseño industrial, el diseño de indumentaria y el diseño arquitectónico. Con sede en Londres, Reino Unido, fue cofundado por Samuel Ross y su socio comercial de toda la vida, Yi Ng.

El estudio es conocido por su estilo visual distintivo y audaz que fusiona un carácter minimalista con decisiones profundamente funcionales que borran los límites entre disciplinas del diseño.

El estudio de diseño ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio de Diseño LVMH (2019), tres British Fashion Awards (2017 a 2022), dos EDIDA Awards (2025), los Fuori Salone Awards (2024) y el Design Miami Basel Award al mejor diseño contemporáneo (2024).

El estudio de diseño tiene varias patentes en el sector de estilos de vida de lujo y de diseño, y ha colaborado con socios globales en asociaciones plurianuales, como el grupo LVMH (2019 a 2025), Apple Group (2020 a 2025), Nike Group (2016 a 2024) e Inditex Group (2025).

Los diseños de SR_A se exhiben de forma permanente en museos de todo el mundo a través de adquisiciones directas, como en los siguientes: The Met, The V&A y The Design Museum.

Los diseños de productos han variado desde perfumes de $200 hasta relojes Tourbillon por $150 000.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.