Vantage Data Centers voltooit een doorlopende emissie van £200M van de bestaande EMEA datacenter ABS (Asset-Backed Securitization) van £600M, de eerste in de sector, en voegt een nieuwe klasse B-schijf van £54M toe

DENVER & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van campussen voor hyperscale datacenters, maakte vandaag bekend dat het een extra £254 miljoen in geëffectiseerde termijnvorderingen heeft opgehaald. £200 miljoen werd opgehaald via een doorlopende emissie van de bestaande Klasse A-2 Notes, terwijl £54 miljoen werd opgehaald uit de nieuwe Klasse B-schijf. Dit bouwt verder op Vantage’s debuutuitgifte in 2024 waarmee toen £600 miljoen werd opgehaald, wat de allereerste EMEA datacenter ABS ooit was die in Britse pond werd voltooid.

