Vantage Data Centers voltooit een doorlopende emissie van £200M van de bestaande EMEA datacenter ABS (Asset-Backed Securitization) van £600M, de eerste in de sector, en voegt een nieuwe klasse B-schijf van £54M toe

Deze financiering zal de uitbreiding van het bedrijf in EMEA ondersteunen, om de vraag naar AI en cloud te kunnen bijhouden

Vantage’s 148MW Cardiff, Wales, campus is one of Europe’s largest hyperscale data center campuses.

DENVER & LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Vantage Data Centers, een toonaangevende wereldwijde aanbieder van campussen voor hyperscale datacenters, maakte vandaag bekend dat het een extra £254 miljoen in geëffectiseerde termijnvorderingen heeft opgehaald. £200 miljoen werd opgehaald via een doorlopende emissie van de bestaande Klasse A-2 Notes, terwijl £54 miljoen werd opgehaald uit de nieuwe Klasse B-schijf. Dit bouwt verder op Vantage’s debuutuitgifte in 2024 waarmee toen £600 miljoen werd opgehaald, wat de allereerste EMEA datacenter ABS ooit was die in Britse pond werd voltooid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Perscontact
Mark Freeman
Vantage Data Centers
mfreeman@vantage-dc.com
+1-202-680-4243

Robin Bectel
REQ voor Vantage Data Centers
vdc@req.co
+1-202-936-6335

