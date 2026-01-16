World Economic Forum en Salesforce steunen wereldleiders met een unieke agentic assistent voor de 2026 Annual Meeting in Davos
World Economic Forum en Salesforce steunen wereldleiders met een unieke agentic assistent voor de 2026 Annual Meeting in Davos
Het Forum activeert haar uitgebreide data-opslagplaatsen via Agentforce 360, om voorbereiding en beslissingname voor haar meer dan 3.000 aanwezigen mogelijk te maken van een niveau dat voordien aan de hand van enkel menselijke verwerking niet verwezenlijkbaar was
SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), ’s werelds #1 CRM, kondigde vandaag de activering aan van de institutionele kennis van het World Economic Forum aangestuurd door Agentforce 360 om meer dan 3.000 van de meest invloedrijke leiders van de wereld te steunen tijdens de 2026 World Economic Forum Annual Meeting. Het Forum heeft een nieuwe proactieve, uiterst nauwkeurige conciërge-app gelanceerd, "EVA", gebouwd op het Agentforce 360 Platform, het agentic platform van Salesforce.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
Contacts
PR-contact:
pr@salesforce.com