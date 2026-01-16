World Economic Forum en Salesforce steunen wereldleiders met een unieke agentic assistent voor de 2026 Annual Meeting in Davos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), ’s werelds #1 CRM, kondigde vandaag de activering aan van de institutionele kennis van het World Economic Forum aangestuurd door Agentforce 360 om meer dan 3.000 van de meest invloedrijke leiders van de wereld te steunen tijdens de 2026 World Economic Forum Annual Meeting. Het Forum heeft een nieuwe proactieve, uiterst nauwkeurige conciërge-app gelanceerd, "EVA", gebouwd op het Agentforce 360 Platform, het agentic platform van Salesforce.

