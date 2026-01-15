-

InterAx y Alveus anuncian un acuerdo estratégico de investigación y licencia para desarrollar un candidato terapéutico diferenciado para enfermedades metabólicas

ZURICH y FILADELFIA Y COPENHAGUE, Dinamarca--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd (“InterAx”) y Alveus Therapeutics Inc. (“Alveus”) anunciaron hoy una colaboración estratégica de investigación y un acuerdo de licencia para desarrollar un candidato diferenciado de molécula pequeña destinado al tratamiento de enfermedades metabólicas, con el objetivo de lograr una pérdida de peso duradera y una tolerabilidad superior.

Esta alianza establece un esfuerzo conjunto de investigación sobre un objetivo y una modalidad de interés terapéutico consolidado pero aún no explotado, al combinar la plataforma de descubrimiento Deep Signal™ de InterAx —diseñada para optimizar candidatos con perfiles de señalización superiores— con la profunda experiencia en I+D y el liderazgo de Alveus en obesidad, diabetes y enfermedades cardiometabólicas.

