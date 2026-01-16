Andersen Consulting amplia l'offerta del capitale umano con l'aggiunta di Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting arricchisce le proprie capacità grazie a un Accordo di collaborazione con Jakarta Consulting Group (JCG), società di consulenza nota per la sua competenza in ambito di trasformazione aziendale, strategia del capitale umano e sviluppo della leadership.

Con sede in Indonesia, JCG ha prestato servizi di consulenza ad aziende in settori come immobiliare, minerario e manifatturiero attraverso una trasformazione strategica e culturale. Con offerte fondamentali che comprendono consulenza aziendale e gestionale, consulenza in ambito HR, valutazione e formazione della dirigenza, la società è rinomata per la capacità di trasformare le aziende e i leader con agilità, intelligenza culturale e soluzioni guidate dall'esecuzione.

“Abbiamo sempre creduto che la trasformazione sostenibile parte dalle persone: quando i dirigenti si evolvono, le aziende fanno seguito”, ha dichiarato Patricia Susanto, CEO di Jakarta Consulting Group. “Riunendo la prospettiva globale di Andersen Consulting e le nostre conoscenze locali, possiamo offrire ai clienti soluzioni più olistiche per orientarsi tra i cambiamenti e guidare con determinazione”.

“JCG si è guadagnata la fiducia di alcune delle istituzioni più rispettate della regione fornendo soluzioni che sono sia strategiche che incentrate sulle persone”, ha commentato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. “Grazie alla nostra collaborazione, aiuteremo le organizzazioni ad affrontare trasformazioni complesse, potenziare le linee di leadership e allineare la cultura alle prestazioni”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 50.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 1.000 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.