Andersen Consulting amplía su oferta de capital humano con la incorporación de Jakarta Consulting Group

Andersen Consulting profundiza sus capacidades a través de un Acuerdo de Colaboración con Jakarta Consulting Group (JCG), una firma de consultoría conocida por su experiencia en transformación organizacional, estrategia de capital humano y desarrollo de liderazgo.

Con sede en Indonesia, JCG ha asesorado a empresas de sectores como el inmobiliario, la minería y la manufactura a través de la transformación estratégica y cultural. Con una oferta principal que incluye consultoría empresarial y de gestión, consultoría de RR. HH., evaluación y formación empresarial y de gestión, la firma es reconocida por su capacidad para transformar empresas y líderes con agilidad, inteligencia cultural y soluciones orientadas a la ejecución.

“Siempre hemos creído que la transformación sostenible empieza con las personas: cuando los líderes evolucionan, las organizaciones también”, explicó Patricia Susanto, CEO de Jakarta Consulting Group. “Al combinar la perspectiva global de Andersen Consulting con nuestro conocimiento regional, podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones más integrales para afrontar el cambio y liderar con propósito”.

“JCG se ha ganado la confianza de algunas de las instituciones más respetadas de la región ofreciendo soluciones estratégicas y centradas en el ser humano”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente y CEO global de Andersen. “A través de nuestra colaboración, ayudaremos a las organizaciones a afrontar transformaciones complejas, fortalecer las líneas de liderazgo y alinear la cultura con el rendimiento”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo consultoría de primer nivel, asesoramiento fiscal, legal, de valoración, movilidad global y experiencia en asesoría en una plataforma global con más de 50.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

