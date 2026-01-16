El Foro Económico Mundial y Salesforce equipan a los líderes mundiales con un asistente agente único en su género para la Asamblea Anual de 2026 en Davos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), la empresa de CRM número 1 del mundo, ha anunciado hoy la activación del conocimiento institucional del Foro Económico Mundial con la tecnología de Agentforce 360 para asistir a más de 3000 de los líderes más influyentes del mundo en la Asamblea Anual del Foro Económico Mundial de 2026. El Foro ha implementado una nueva aplicación de asistencia proactiva de alta precisión, denominada "EVA", a partir de Agentforce 360 Platform, la plataforma de agentes de Salesforce. EVA ayudará a los asistentes ir más allá del acceso tradicional a la información, con un agente de IA que no solamente responde preguntas, sino que también puede razonar, priorizar y actuar en nombre de los líderes durante la Asamblea Anual de 2026.

La edición de este año está prevista para los días 19 a 23 de enero en Davos, Suiza y se perfila como la reunión más grande de la historia de la organización. Con más de 450 sesiones de enorme repercusión y miles de interacciones especializadas, la brecha entre la información disponible y la velocidad y la capacidad para actuar puede ser amplia. Al razonar en el contexto de más de una década de datos institucionales confiables del Foro Económico Mundial, EVA actúa como un factor multiplicador de fuerzas para los asistentes. Es mucho más que un chatbot y una sección tradicional de preguntas frecuentes para actuar como una interfaz unificada que ayudará a los líderes a recorrer el espacio físico del evento, manejar sus agendas personales y facilitar la creación de redes de contactos.

Al aprovechar Agentforce 360, la nueva aplicación reúne agentes de IA, datos y personas en una plataforma de confianza para contribuir a mejorar la experiencia de todos los participantes. EVA reduce las tareas manuales al recomendar las sesiones más relevantes, programar reuniones bilaterales y generar documentos informativos completos en cuestión de segundos. De ese modo, lo que antes requería una preparación exhaustiva se convierte en información instantánea y útil.

"Estamos promoviendo el mayor Davos de la historia y por eso, no llena de entusiasmo saber que todos los asistentes van a experimentar lo que significa tener un agente de IA trabajando junto a ellos y cómo Agentforce eleva el parámetro de lo que las personas y las organizaciones pueden lograr", aseguró Marc Benioff, presidente y director ejecutivo de Salesforce. "EVA, con la tecnología de Agentforce 360, es mucho más que un chatbot. Es un asistente agencial, que utiliza datos fiables y ayuda a los líderes a moverse más rápido, prepararse mejor y actuar en consecuencia. Así es como cobra vida Agentic Enterprise".

"Hemos implementado los agentes de IA para ayudar a nuestro personal a prepararse para este evento y mejorar la experiencia de nuestros participantes", explicó Børge Brende, presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial. "No solo vamos a optimizar las agendas, sino que podremos aprovechar todo el conocimiento institucional del Foro Económico Mundial al ponerlo directamente en manos de cada uno de los asistentes".

Planificación precisa: el asistente con la tecnología de los agentes

Para la 56.ª Asamblea Anual, los miembros podrán utilizar EVA para lo siguiente:

Personalizar los horarios: Recomendar, reservar, reprogramar o cancelar las reuniones bilaterales y sesiones en nombre de los asistentes

Recomendar, reservar, reprogramar o cancelar las reuniones bilaterales y sesiones en nombre de los asistentes Recorrer el campus: Con datos de navegación paso a paso, conectándose a mapas de eventos y funciones de orientación.

Con datos de navegación paso a paso, conectándose a mapas de eventos y funciones de orientación. Prepararse para las reuniones bilaterales: Elaborar resúmenes con detalles de la base de datos completa del Foro Económico Mundial sobre las próximas reuniones bilaterales y las sesiones, para que los participantes puedan estar lo más preparados posible a medida que avanzan en su jornada con la información adecuada, en un formato fácil de digerir, creado por el agente.

La empresa Agentic en acción

Para razonar y actuar, la plataforma Agentforce 360 se alimenta de Data 360, Data 360, el motor de datos a hiperescala de Salesforce, Agentforce Marketing, y los artículos de conocimiento específicos de los eventos del Foro Económico Mundial para brindar un apoyo instantáneo y contextual. Data 360 tiene más de 500 objetos personalizados de Salesforce CRM, que son la base de conocimientos centralizada de Agentforce para resolver las preguntas frecuentes de forma autónoma.

La implementación, dirigida por el equipo de ingeniería de Salesforce, integra una infraestructura más amplia que le da soporte a la Asamblea Anual y a otros eventos que el Foro organiza durante el año:

Asistencia personalizada: Agentforce Service facilita la asistencia al cliente en la web y los dispositivos móviles, con asistencia omnicanal, gestión avanzada de casos y portales como UpLink, que es la plataforma de innovación abierta del Foro. Agentforce Marketing se encarga de la divulgación y la participación, para que las comunicaciones sean personalizadas y multicanal, con invitaciones a los eventos, recorridos de los usuarios y la participación de la comunidad a gran escala.

Agentforce Service facilita la asistencia al cliente en la web y los dispositivos móviles, con asistencia omnicanal, gestión avanzada de casos y portales como UpLink, que es la plataforma de innovación abierta del Foro. Agentforce Marketing se encarga de la divulgación y la participación, para que las comunicaciones sean personalizadas y multicanal, con invitaciones a los eventos, recorridos de los usuarios y la participación de la comunidad a gran escala. Conexión de datos: MuleSoft conecta de forma segura el CRM de Salesforce del Foro con sus sistemas financieros, de recursos humanos, de viajes y de operaciones de terceros.

MuleSoft conecta de forma segura el CRM de Salesforce del Foro con sus sistemas financieros, de recursos humanos, de viajes y de operaciones de terceros. Información útil: Tableau transforma estos datos en información útil, al hacer un seguimiento de la participación y la actividad de las cuentas en todas las iniciativas.

En el futuro, el Foro tiene previsto ampliar Agentforce 360 y simplificar el registro de los miembros y la gestión de casos, consolidando así su posición como empresa agencial, es decir, una empresa que ofrece experiencias personalizadas y de nivel superior a gran escala sin aumentar la carga de trabajo manual del personal o los asistentes.

Acerca de Salesforce

Salesforce ayuda a las organizaciones de todo tipo de tamaño a convertirse en empresas agenciales, al integrar a las personas, agentes, aplicaciones y datos en una plataforma unificada y confiable para impulsar un crecimiento y una innovación sin precedentes. Visite www.salesforce.com para obtener más información.

