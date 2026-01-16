Andersen Consulting renforce son offre de capital humain avec l'ajout de Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting approfondit ses capacités grâce à un accord de collaboration avec Jakarta Consulting Group (JCG), une société de conseil reconnue pour son expertise en matière de transformation organisationnelle, de stratégie de capital humain et de développement du leadership.

Basé en Indonésie, JCG a conseillé des entreprises dans des secteurs tels que l'immobilier, l'exploitation minière et la fabrication par le biais d'une transformation stratégique et culturelle. Avec des offres de base qui incluent le conseil commercial et en gestion, le conseil en ressources humaines, l'évaluation et la formation commerciale et en gestion, l'entreprise est connue pour sa capacité à transformer les entreprises et les dirigeants avec agilité, intelligence culturelle et solutions axées sur l'exécution.

« Nous avons toujours cru que la transformation durable commence par les personnes — lorsque les dirigeants évoluent, les entreprises suivent », déclare Patricia Susanto, CEO de Jakarta Consulting Group. « En combinant la perspective mondiale d’Andersen Consulting avec notre vision régionale, nous pouvons offrir à nos clients des solutions plus globales pour naviguer dans le changement et diriger avec détermination. »

« JCG a gagné la confiance de certaines des institutions les plus respectées de la région en proposant des solutions à la fois stratégiques et centrées sur l’humain », déclare Mark L. Vorsatz, président du conseil mondial et CEO d’Andersen. « Grâce à notre collaboration, nous aiderons les organisations à faire face à des transformations complexes, à renforcer les pipelines de leadership et à aligner la culture sur la performance. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international offrant une gamme complète de services en matière de stratégie d'entreprise, de transactions commerciales, de technologie, de transformation optimisée par l'IA et de solutions de capital humain. Intégré au modèle services multidimensionnels d'Andersen Global, Andersen Consulting fournit une expertise de premier plan en matière de conseil, de fiscalité, de droit, d'évaluation, de mobilité internationale et de services-conseils sur une plateforme mondiale comprenant plus de 50 000 spécialistes avec une présence dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et partenaires à travers le monde.

