世界経済フォーラムとSalesforce、2026年のダボス会議に向け、初のエージェント型アシスタントで世界のリーダーをサポート

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界のCRM業界をリードするSalesforce（NYSE：CRM）は、Agentforce 360 で世界経済フォーラム関する組織データを活用し、3000名を超える世界で最も影響力のあるリーダーを2026年世界経済フォーラム年次総会でサポートすることを発表しました。フォーラムは、SalesforceのエージェントプラットフォームであるAgentforce 360 Platformをその基盤として、積極的かつ高精度な新しいコンシェルジュアプリ「EVA」を発表しました。EVAは、質問に答えるだけでなく、リーダーに代わって推論、優先順位付け、そして行動するAIエージェントによって、参加者が従来アクセスしていた内容を超えた情報にアクセスできるようにします。

1月19日から23日までスイスのダボスで開催される今年のイベントは、世界経済フォーラム史上最大規模の会議となる予定です。450を超える重要なセッションと数千もの専門的な交流が行われ、イベントから得られる洞察と、行動を起こすためのスピードと能力の間には大きなギャップが生じる可能性があります。EVAは、世界経済フォーラムが10年以上にわたって蓄積してきた信頼できる組織データに基づいて推論することで、参加者を力強くサポートします。チャットボットや従来のFAQを凌駕するEVAは、リーダーが物理的なイベント会場へ移動し、各個人のアジェンダを管理し、ネットワーキングを促進するための統合インターフェースとして機能します。

Agentforce 360​​を活用したこの新たなアプリは、AIエージェント、データ、そして人々を1つの信頼できるプラットフォームに統合し、全参加者の体験を向上させます。EVAは、効果の高いセッションの推奨、二国間会議のスケジュール調整、包括的なブリーフィング資料の作成を数秒で完了することで、従来の手間のかかる作業を削減します。これにより、かつては会議への参加に綿密な準備が必要だったのが、瞬時に行動可能でインテリジェントな情報が提供されます。

Salesforceの会長兼CEOであるマーク・ベニオフは、「過去最大規模のダボス会議を運営するにあたり、参加者の皆様にAIエージェントによるサポートが意味するもの、そしてAgentforceが人々や組織の成果をいかに向上させるかを体験していただけることを大変嬉しく思います。Agentforce 360​​を搭載したEVAは、単なるチャットボットではありません。信頼できるデータに基づいたエージェント型コンシェルジュとして、リーダーの迅速な移動、より適切な準備、そして行動を支援します。これこそが、エージェンティック・ エンタープライズが実現するものです」と述べています。

世界経済フォーラムの会長兼CEOであるボーゲ・ブレンデは、「AIエージェントは、イベントの準備においてスタッフをサポートし、参加者の体験を向上させるために導入されます。私たちは、単にアジェンダの最適化だけでなく、世界経済フォーラムが蓄積してきた組織データを最大限に活用し、それをすべての参加者の皆様に直接提供します」と述べています。

精密な計画：エージェントを活用したコンシェルジュ機能

第56回年次総会では、メンバーはEVAを使用して以下の機能を利用できます。

スケジュールのカスタマイズ： 出席者に代わり、二国間会議やセッションを推奨、予約、スケジュール調整、またはキャンセルをサポートします。

出席者に代わり、二国間会議やセッションを推奨、予約、スケジュール調整、またはキャンセルをサポートします。 キャンパス内のガイド： イベントマップや道案内機能に接続し、ターンバイターン方式のナビゲーション機能を提供します。

イベントマップや道案内機能に接続し、ターンバイターン方式のナビゲーション機能を提供します。 二国間会談の準備：世界経済フォーラムのデータベース全体から得た、今後の二国間会議やセッションに関する背景詳細を記載した概要をエージェントがわかりやすい形式で作成し、参加者が適切な情報に基づいて可能な限り適切な準備のもとに1日を過ごせるようにします。

エージェンティック・ エンタープライズについて

Agentforce 360​​プラットフォームは、SalesforceのハイパースケールデータエンジンであるData 360、Agentforce Marketing、そして世界経済フォーラムのイベント固有のナレッジ記事から情報を取得し、状況に応じたサポートを瞬時に提供します。Data 360はSalesforce CRMから500以上のカスタムオブジェクトをホストし、FAQを自律的に解決するためのAgentforceの集中型ナレッジベースを形成します。

このプラットフォームの導入は、Salesforceの前線展開エンジニアリングチームが主導しており、フォーラムが1年を通じて開催する年次総会やその他のイベントを支える広範なインフラの一部となっています。

フォーラムは今後、メンバーの登録とケース管理を簡素化することでAgentforce 360​​を拡張し、スタッフや参加者による作業負荷を増やすことなく、きめ細やかでパーソナライズされたエクスペリエンスを大規模に提供するエージェンティック・ エンタープライズとしての地位を固める予定です。

Salesforceについて

Salesforceは、あらゆる規模の組織がエージェンティック・ エンタープライズになるよう支援しています。つまり、信頼でき、統一されたプラットフォーム上で、人、エージェント、アプリケーション、データを統合し、かつてない成長とイノベーションを実現します。詳細は、www.salesforce.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。