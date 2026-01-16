Le Forum économique mondial et Salesforce galvanisent les dirigeants mondiaux grâce à un assistant agentique unique en son genre pour la rencontre annuelle 2026 de Davos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), le n° 1 mondial des solutions CRM (gestion de la relation client), a annoncé aujourd’hui l’activation des connaissances institutionnelles du Forum économique mondial, alimentée par Agentforce 360 pour soutenir plus de 3 000 des dirigeants les plus influents au monde lors de la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial. Le Forum a lancé une nouvelle application de conciergerie proactive et ultraprécise, baptisée « EVA », basée sur la Plateforme Agentforce 360 agentique de Salesforce. EVA permettra aux participants d’aller au-delà de l’accès traditionnel à l’information, grâce à un agent IA qui ne se contentera pas de répondre aux questions, mais qui sera capable de raisonner, de hiérarchiser et d’agir au nom d’un dirigeant lors de la réunion annuelle de 2026.

L’événement de cette année, qui se tiendra du 19 au 23 janvier à Davos, en Suisse, s’annonce comme le plus grand rassemblement de l’histoire de l’organisation. Avec plus de 450 sessions à fort impact et des milliers d’interactions spécialisées, le fossé entre les informations disponibles et la rapidité et la capacité d’action peut être considérable. En s’appuyant sur plus d’une décennie de données institutionnelles fiables fournies par le Forum économique mondial, EVA agit comme un multiplicateur de force pour les participants. Elle va au-delà des chatbots et des FAQ traditionnels pour servir d’interface unifiée et aider les dirigeants à naviguer dans l’environnement physique de l’événement, à gérer leur emploi du temps personnel et à faciliter le réseautage.

Grâce à Agentforce 360, la nouvelle application rassemble des agents IA, des données et des personnes au sein d’une plateforme fiable permettant d’améliorer l’expérience de chaque participant. EVA réduit les tâches manuelles en recommandant des sessions à fort impact, en planifiant des rencontres bilatérales et en générant des documents d’information complets en quelques secondes seulement. Ce qui nécessitait auparavant une préparation minutieuse devient ainsi une source d’informations exploitables instantanément.

« Alors que nous orchestrons le plus grand Davos de l’histoire, nous sommes ravis que chaque participant découvre ce que signifie avoir un agent IA à ses côtés et observe comment Agentforce permet d’accroître les capacités des individus et des organisations. EVA, optimisée par Agentforce 360, est bien plus qu’un simple chatbot. C’est un concierge agentique qui s’appuie sur des données fiables et qui aide les dirigeants à agir plus rapidement, à mieux se préparer et à prendre les mesures qui s’imposent. Avec EVA, l’entreprise agentique prend vie. »

« Nous déployons des agents IA pour aider notre personnel à préparer l’événement et pour améliorer l’expérience de nos participants », a déclaré Børge Brende, président et directeur général du Forum économique mondial. « Nous ne nous contentons pas d’optimiser les programmes ; nous exploitons toute la richesse des connaissances institutionnelles du Forum économique mondial et nous la mettons directement entre les mains de chaque participant. »

Planification précise : le concierge assisté par agent

Lors de la 56e rencontre annuelle, les membres pourront désormais utiliser EVA pour :

Personnaliser leur emploi du temps : possibilité de recommander, de réserver, de reprogrammer ou d’annuler des réunions bilatérales et des sessions au nom des participants.

possibilité de recommander, de réserver, de reprogrammer ou d’annuler des réunions bilatérales et des sessions au nom des participants. Se déplacer sur le campus : l’outil offre une navigation étape par étape en se connectant aux cartes des événements et aux fonctionnalités d’orientation.

l’outil offre une navigation étape par étape en se connectant aux cartes des événements et aux fonctionnalités d’orientation. Se préparer pour les réunions bilatérales : Créez des dossiers contenant des informations générales issues de la base de données complète du Forum économique mondial sur les réunions bilatérales et les sessions à venir. Ainsi les participants seront aussi bien préparés que possible tout au long de la journée grâce à des informations pertinentes, compilées par l’agent et présentées dans un format facile à comprendre.

L’entreprise agentique en action

Pour raisonner et agir, la plateforme Agentforce 360 s’appuie sur les informations de Data 360, le moteur de données hyperscale de Salesforce, sur Agentforce Marketing, ainsi que sur les articles spécialisés du Forum économique mondial consacrés à cet événement, afin de fournir une assistance contextuelle instantanée. Data 360 héberge plus de 500 objets personnalisés provenant de la solution CRM de Salesforce, formant ainsi la base de connaissances centralisée d’Agentforce qui permet de répondre de manière autonome aux questions fréquentes.

Le déploiement, mené par l’équipe d’ingénieurs de Salesforce sur le terrain, s’inscrit dans le cadre d’une infrastructure plus large qui alimente la rencontre annuelle ainsi que d’autres événements organisés par le Forum tout au long de l’année :

Assistance personnalisée : Agentforce Service prend en charge le support client sur le Web et sur mobile, y compris l’assistance omnicanale, la gestion avancée des dossiers et les portails comme UpLink, la plateforme d’innovation ouverte du Forum. Agentforce Marketing gère la communication et l’engagement en permettant des communications personnalisées et multicanales, l’envoi d’invitations à des événements, la création de parcours utilisateurs et l’engagement communautaire à grande échelle.

Agentforce Service prend en charge le support client sur le Web et sur mobile, y compris l’assistance omnicanale, la gestion avancée des dossiers et les portails comme UpLink, la plateforme d’innovation ouverte du Forum. Agentforce Marketing gère la communication et l’engagement en permettant des communications personnalisées et multicanales, l’envoi d’invitations à des événements, la création de parcours utilisateurs et l’engagement communautaire à grande échelle. Connexion des données : MuleSoft connecte de manière sécurisée la solution CRM de Salesforce utilisée par le Forum à ses systèmes tiers dédiés à la gestion financière, aux ressources humaines, aux déplacements et aux opérations.

MuleSoft connecte de manière sécurisée la solution CRM de Salesforce utilisée par le Forum à ses systèmes tiers dédiés à la gestion financière, aux ressources humaines, aux déplacements et aux opérations. Informations exploitables : Tableau transforme ces données en informations exploitables, en suivant l’engagement, la participation ainsi que l’activité des comptes dans le cadre de différentes initiatives.

Concernant l’avenir, le Forum prévoit de développer Agentforce 360 en simplifiant l’inscription des membres et la gestion des dossiers, afin de consolider sa position d’entreprise agentique, c’est-à-dire une entreprise qui offre des expériences hautement personnalisées à grande échelle, sans augmenter la charge de travail manuelle du personnel ou des participants.

