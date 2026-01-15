InterAx und Alveus kündigen strategische Forschungs- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung eines differenzierten therapeutischen Arzneimittelkandidaten für Stoffwechselerkrankungen an

ZÜRICH, PHILADELPHIA UND KOPENHAGEN, Dänemark--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd („InterAx“) und Alveus Therapeutics Inc. („Alveus“) haben heute eine strategische Forschungskooperation und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung eines differenzierten niedermolekularen Arzneimittelkandidaten für Stoffwechselerkrankungen bekannt gegeben, der eine dauerhafte Gewichtsreduktion bei hervorragender Verträglichkeit verspricht.

Im Rahmen dieser Partnerschaft wird eine gemeinsame Forschungsinitiative zu einem Ziel und einer Modalität von etabliertem, jedoch noch unerschlossenem therapeutischem Interesse ins Leben gerufen. Dabei wird die zur Optimierung von Kandidaten für überlegene Signalprofile entwickelte Deep Signal™-Entdeckungsplattform von InterAx mit der umfassenden F&E-Expertise und Führungsrolle von Alveus in den Bereichen Adipositas, Diabetes und kardiometabolische Erkrankungen kombiniert. Die finanziellen Bedingungen wurden nicht offengelegt, die Vereinbarung umfasst jedoch eine Vorauszahlung und die Berechtigung für zukünftige Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Alveus, um gemeinsam einen hochgradig differenzierten therapeutischen Arzneimittelkandidaten voranzubringen, der entwickelt wurde, um die Grenzen der heutigen Medikamente gegen Fettleibigkeit zu überwinden“, so Andrew Roberts, CEO von InterAx. „Unsere Deep Signal™-Plattform wurde speziell entwickelt, um die Komplexität der GPCR-Signalübertragung zu bewältigen, und Alveus ist aufgrund seiner umfassenden Expertise im Bereich Stoffwechsel der ideale Partner, um diesen therapeutischen Arzneimittelkandidaten für Patienten verfügbar zu machen.“

„Die einzigartige Plattform von InterAx verbindet Arzneimittelchemie, Proteinstruktur, zelluläre Signalübertragung und therapeutische Wirksamkeit – also das grundlegende Expertenwissen für die effektive und effiziente Entwicklung hochdifferenzierter Wirkstoffkandidaten. Wir freuen uns sehr, diesen einzigartigen Ansatz in unseren gemeinsamen Forschungsprojekten anwenden zu können“, so Jacob Jeppesen, Chief Scientific Officer und Head of R&D bei Alveus.

Über InterAx Biotech Ltd

InterAx ist ein Schweizer Biotech-Unternehmen, das die Arzneimittelforschung durch das Verständnis der Auswirkungen von Behandlungen auf Krankheiten vor Beginn der präklinischen Studien neu definiert – eine Analyse, die für sehr frühe Programme normalerweise nicht zugänglich ist. Die Deep Signal™-Plattform konzentriert sich auf kleine GPCR-Moleküle und decodiert die komplexe Biologie, indem sie Krankheitsmechanismen auf der Ebene der zellulären Signalübertragung aufdeckt. Dieser Ansatz beginnt mit fortschrittlichen, auf Arzneimittelchemie und Rezeptorstruktur fokussierten Methoden und geht dann darüber hinaus – bis hin zur zellulären Signalübertragung. Dies ermöglicht eine beispiellose Optimierung, die differenzierte Arzneimittelkandidaten mit größerer Wirksamkeit, erhöhter Sicherheit und geringeren klinischen Ausfallraten hervorbringt.

Das aus drei Wirkstoffen bestehende Portfolio von InterAx belegt die Wirksamkeit dieser Strategie. Es umfasst einen biologisch differenzierten GLP-1-Wirkstoff, der die Herausforderungen kleiner Moleküle von Mitbewerbern adressiert, ein Partnerprogramm im Bereich Stoffwechselerkrankungen sowie ein innovatives ACKR3-Immunonkologieprogramm, das auf einem einzigartigen Verständnis des Zielmoleküls basiert. Mit vier weiteren identifizierten Zielen, für die die Plattform einen starken Wettbewerbsvorteil bietet, ist das Unternehmen bestens aufgestellt, um in neurologische und autoimmune Indikationen zu expandieren.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte linkedin.com/company/interax-biotech | www.interaxbiotech.com.

Über Alveus Therapeutics

Alveus Therapeutics ist ein in der klinischen Phase tätiges Biotechnologieunternehmen, das Therapien der nächsten Generation für Adipositas und Stoffwechselerkrankungen mit dem Ziel entwickelt, eine anhaltende Wirksamkeit, verbesserte Verträglichkeit und eine geringere Behandlungsbelastung zu erreichen.

Alveus hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, Pennsylvania, und verfügt über Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Kopenhagen, Dänemark.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.alveustx.com.

