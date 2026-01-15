InterAx et Alveus annoncent un accord stratégique de recherche et contrat de licence pour développer un candidat thérapeutique différencié pour les maladies métaboliques

ZURICH, PHILADELPHIE et COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--InterAx Biotech Ltd (« InterAx ») et Alveus Therapeutics Inc. (« Alveus ») ont annoncé aujourd'hui un accord de collaboration stratégique en matière de recherche et contrat de licence visant à développer une petite molécule candidate différenciée pour les maladies métaboliques afin d'obtenir une perte de poids durable ayant une meilleure une tolérance.

Ce partenariat s'inscrit dans une recherche conjointe sur une cible et une modalité thérapeutiques établies mais encore inexploitées. Il associe la plateforme de découverte Deep Signal™ d'InterAx , conçue pour optimiser les candidats vers de meilleurs profils de signalisation, à la solide expertise et au leadership d'Alveus en matière de R&D dans les domaines de l'obésité, du diabète et des maladies cardiométaboliques. Bien que les conditions financières restent confidentielles, l'accord prévoit un paiement initial et l'éligibilité à des paiements ultérieurs liés à l'atteinte d'objectifs précis en matière de développement, d'homologation et de commercialisation.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Alveus pour faire progresser un candidat thérapeutique très différencié, conçu pour dépasser les limites des médicaments actuels contre l'obésité », a déclaré Andrew Roberts, CEO d'InterAx. « Notre plateforme Deep Signal™ est spécifiquement conçue pour appréhender la complexité de la signalisation des GPCR, et la solide expertise métabolique d'Alveus en fait le partenaire idéal pour mettre ce candidat thérapeutique à la disposition des patients. »

« La plateforme unique d’InterAx intègre la chimie des médicaments, la structure des protéines, la signalisation cellulaire et l’efficacité thérapeutique : un savoir-faire essentiel pour concevoir efficacement des candidats très différenciés. Nous sommes très heureux d’appliquer cette approche unique à nos efforts de programme communs », a déclaré Jacob Jeppesen, directeur scientifique et responsable de la R&D chez Alveus.

InterAx Biotech Ltd

InterAx, société suisse de biotechnologie, révolutionne la découverte de médicaments en analysant l'impact des traitements sur les maladies avant même le début des essais précliniques : une analyse traditionnellement inaccessible aux programmes de développement très précoce. Spécialisée dans les petites molécules ciblant les GPCR, la plateforme Deep Signal™ décrypte la biologie complexe en révélant les mécanismes pathologiques au niveau de la signalisation cellulaire. Cette approche s'appuie sur des méthodes avancées axées sur la chimie des médicaments et la structure des récepteurs, au sein de la signalisation cellulaire, permettant une optimisation inégalée. Il en résulte des candidats médicaments différenciés, plus efficaces, plus sûrs et présentant des taux d'échec clinique minimisés.

Le portefeuille de trois actifs d'InterAx illustre cet impact : un actif GLP-1 biologiquement différencié qui répond aux difficultés rencontrées face aux concurrents à petites molécules, un programme métabolique développé en partenariat, ainsi qu'un programme d'immuno-oncologie innovant basé sur l'ACKR3 et reposant sur une compréhension unique de la cible. Avec quatre autres cibles identifiées pour lesquelles la plateforme offre un avantage concurrentiel significatif, la société est bien positionnée pour élargir ses activités aux indications neurologiques et auto-immunes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur linkedin.com/company/interax-biotech | www.interaxbiotech.com.

À propos d'Alveus Therapeutics

Alveus Therapeutics est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des traitements de nouvelle génération contre l'obésité et les maladies métaboliques, conçus pour une efficacité durable, une meilleure tolérance et une réduction de la charge du traitement.

Le siège social d'Alveus se trouve à Philadelphie, en Pennsylvanie, et ses activités de recherche et développement sont basées à Copenhague, au Danemark.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.alveustx.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.