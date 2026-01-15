-

WHOOP e Samuel Ross MBE annunciano una collaborazione creativa globale pluriennale che darà il via a una nuova era nella moda incentrata sulle performance

La collaborazione WHOOP x SR_A inaugura una nuova frontiera di accessori e abbigliamento orientati alle prestazioni e tecnologia guidata dal design

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda incentrata sulle prestazioni umane, ha annunciato una storica partnership creativa con il noto designer Samuel Ross MBE, che si unirà in qualità di Direttore creativo globale, WHOOP x SR_A alla guida di una collaborazione pluriennale tra i due brand intitolata PROJECT TERRAIN. La collaborazione indica l'evoluzione continua di WHOOP da azienda all'avanguardia nel settore della tecnologia indossabile a brand in grado di plasmare non solo il futuro della salute personale, ma anche la sua commistione con la moda legata alle performance e il design culturale.

