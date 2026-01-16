Andersen Consulting rozszerza ofertę w zakresie kapitału ludzkiego poprzez nawiązanie współpracy z Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting pogłębia zdolności, zawierając umowę o współpracy z firmą konsultingową Jakarta Consulting Group (JCG), która słynie z wiedzy fachowej w dziedzinie transformacji przedsiębiorstw, strategii w zakresie kapitału ludzkiego oraz rozwoju przywództwa.

Firma JCG z siedzibą w Indonezji oferuje doradztwo na rzecz przedsiębiorstw z różnych branż, takich jak sektor nieruchomości, górnictwo i sektor produkcji, w odniesieniu do transformacji strategicznej i kulturowej. Firma, której zasadnicze usługi obejmują konsulting w dziedzinie działalności gospodarczej i zarządzania, konsultacje kadrowe, oceny oraz szkolenia dla przedsiębiorstw i kierownictwa, słynie z umiejętności dokonywania transformacji przedsiębiorstw i przywódców dzięki zastosowaniu sprawnych rozwiązań opartych na inteligencji kulturowej i ukierunkowanych na realizację.

– Zawsze uważaliśmy, że trwała transformacja zaczyna się od ludzi: za rozwojem liderów idzie rozwój całej organizacji – powiedziała Patricia Susanto, dyrektorka generalna Jakarta Consulting Group. – Dzięki połączeniu globalnej perspektywy Andersen Consulting z własną wiedzą na temat specyfiki regionu możemy zaoferować klientom bardziej kompleksowe rozwiązania pozwalające stawić czoła wyzwaniom i rozmyślnie kierować organizacją.

– JCG cieszy się zaufaniem jednych z najbardziej respektowanych instytucji w regionie, ponieważ dostarcza strategiczne rozwiązania, które są zarazem ukierunkowane na człowieka – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Dzięki nawiązanej współpracy pomożemy szeregowi organizacji sprostać zawiłościom związanym z procesami transformacji, wzmocnić kadrę kierowniczą oraz zadbać o to, aby ich kultura i wyniki szły ze sobą w parze.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 50 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 1000 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

