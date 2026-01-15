WHOOP en Samuel Ross MBE kondigen een meerjarig wereldwijd creatief partnerschap aan, waarmee een nieuw tijdperk in performance mode wordt ingeluid

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, het bedrijf gespecialiseerd in human performance, kondigt een belangrijk creatief partnerschap aan met de alom geprezen ontwerper Samuel Ross MBE, die aantreedt als Global Creative Director, WHOOP x SR_A om een meerjarige samenwerking tussen de twee merken te leiden, met als titel PROJECT TERRAIN. Deze samenwerking is een getuigenis van de voortdurende evolutie van WHOOP van een pioniersbedrijf in wearable technologie naar een merk dat niet alleen de toekomst van persoonlijke gezondheid vorm geeft, maar ook haar intersectie met performance mode en cultureel design.

