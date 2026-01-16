O Fórum Econômico Mundial e o Salesforce capacitam líderes globais com assistente agêntico inédito para a Reunião Anual de 2026 em Davos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Salesforce (NYSE: CRM), a empresa número 1 em CRM no mundo, anunciou hoje a ativação do conhecimento institucional do Fórum Econômico Mundial, impulsionado pelo Agentforce 360, para apoiar mais de 3.000 dos líderes mais influentes do mundo na Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial de 2026. O Fórum lançou um novo aplicativo concierge proativo e de alta precisão, o “EVA”, desenvolvido sobre a plataforma Agentforce 360, a plataforma agêntica da Salesforce. O EVA permitirá que os participantes avancem além do acesso tradicional à informação, com um agente de IA que não apenas responde a perguntas, mas também raciocina, prioriza e age em nome do líder durante a Reunião Anual de 2026.

Programado para ocorrer de 19 a 23 de janeiro, em Davos, na Suíça, o evento deste ano será o maior da história da organização. Com mais de 450 sessões de alto impacto e milhares de interações especializadas, a lacuna entre os insights disponíveis e a velocidade e capacidade de agir pode ser significativa. Ao raciocinar dentro do contexto de mais de uma década de dados institucionais confiáveis do Fórum Econômico Mundial, o EVA atua como um multiplicador de força para os participantes. Ele vai além de chatbots e FAQs tradicionais, servindo como uma interface unificada para ajudar líderes a navegar pelo espaço físico do evento, gerenciar agendas pessoais e facilitar o networking.

Utilizando o Agentforce 360, o novo aplicativo reúne agentes de IA, dados e pessoas em uma única plataforma confiável para elevar a experiência de cada participante. O EVA reduz tarefas manuais ao recomendar sessões de alto impacto, agendar reuniões bilaterais e gerar documentos completos de briefing em segundos. Isso transforma o que antes exigia preparação extensa em inteligência acionável instantânea.

“À medida que impulsionamos o maior Davos de todos os tempos, estamos entusiasmados para que cada participante experimente o que significa ter um agente de IA trabalhando ao seu lado — e como o Agentforce eleva o que pessoas e organizações podem alcançar”, disse Marc Benioff, presidente do conselho e CEO da Salesforce. “O EVA, impulsionado pelo Agentforce 360, é muito mais do que um chatbot. É um concierge agêntico, fundamentado em dados confiáveis, que ajuda líderes a agir mais rápido, se preparar melhor e tomar decisões. É a Empresa Agêntica ganhando vida.”

“Estamos implementando agentes de IA para apoiar nossa equipe na preparação do evento e para ampliar a experiência de nossos participantes”, afirmou Børge Brende, presidente e CEO do Fórum Econômico Mundial. “Não estamos apenas otimizando agendas; estamos desbloqueando toda a profundidade do conhecimento institucional do Fórum Econômico Mundial e colocando-o diretamente nas mãos de cada participante.”

Planejamento de Precisão: o Concierge Impulsionado por Agentes

Para a 56ª Reunião Anual, os membros agora podem usar o EVA para:

Personalizar agendas: recomendar, agendar, reagendar ou cancelar reuniões bilaterais e sessões em nome dos participantes.

recomendar, agendar, reagendar ou cancelar reuniões bilaterais e sessões em nome dos participantes. Navegar pelo campus: fornecer navegação passo a passo ao se conectar a mapas do evento e recursos de orientação.

fornecer navegação passo a passo ao se conectar a mapas do evento e recursos de orientação. Preparar-se para reuniões bilaterais: criar briefings com informações de contexto extraídas de todo o banco de dados do Fórum Econômico Mundial sobre reuniões bilaterais e sessões futuras, permitindo que os participantes estejam o mais preparados possível ao longo do dia, com as informações certas, em um formato claro e de fácil assimilação criado pelo agente.

A Empresa Agêntica em Ação

Para raciocinar e agir, a plataforma Agentforce 360 utiliza o Data 360, o mecanismo de dados em hiperescala da Salesforce, o Agentforce Marketing, e os artigos de conhecimento específicos dos eventos do Fórum Econômico Mundial para fornecer suporte instantâneo e contextual. O Data 360 hospeda mais de 500 objetos personalizados do Salesforce CRM, formando a base de conhecimento centralizada do Agentforce para a resolução autônoma de FAQs.

A implementação, liderada pela equipe de engenharia “forward deployed” da Salesforce, faz parte de uma infraestrutura mais ampla que sustenta a Reunião Anual e outros eventos realizados pelo Fórum ao longo do ano:

Suporte Personalizado: o Agentforce Service impulsiona o atendimento ao cliente em canais web e mobile, incluindo assistência omnicanal, gestão avançada de casos e portais como o UpLink, a plataforma de inovação aberta do Fórum. O Agentforce Marketing gerencia ações de alcance e engajamento, viabilizando comunicações personalizadas e multicanal, convites para eventos, jornadas de usuários e engajamento comunitário em escala.

o Agentforce Service impulsiona o atendimento ao cliente em canais web e mobile, incluindo assistência omnicanal, gestão avançada de casos e portais como o UpLink, a plataforma de inovação aberta do Fórum. O Agentforce Marketing gerencia ações de alcance e engajamento, viabilizando comunicações personalizadas e multicanal, convites para eventos, jornadas de usuários e engajamento comunitário em escala. Conexão de Dados: o MuleSoft conecta de forma segura o Salesforce CRM do Fórum a sistemas terceirizados de finanças, RH, viagens e operações.

o MuleSoft conecta de forma segura o Salesforce CRM do Fórum a sistemas terceirizados de finanças, RH, viagens e operações. Insights Acionáveis: o Tableau transforma esses dados em insights práticos, monitorando engajamento, participação e atividade de contas em diversas iniciativas.

Olhando para o futuro, o Fórum planeja expandir o Agentforce 360 ao simplificar o registro de membros e a gestão de casos, consolidando sua posição como uma Empresa Agêntica — capaz de oferecer experiências personalizadas e de alto contato em escala, sem aumentar a carga de trabalho manual para equipes ou participantes.

