WHOOP e Samuel Ross MBE anunciam parceria criativa global e plurianual, inaugurando uma Nova Era na Moda de Performance

A WHOOP, empresa de performance humana, anuncia uma parceria criativa histórica com o renomado designer Samuel Ross MBE, que assume o cargo de diretor criativo global, WHOOP x SR_A, para liderar uma colaboração plurianual entre as duas marcas intitulada PROJECT TERRAIN. A parceria sinaliza a evolução contínua da WHOOP, de uma empresa pioneira em tecnologia vestível para uma marca que passa a moldar não apenas o futuro da saúde pessoal, mas também sua interseção com a moda de performance e o design cultural.

Como a primeira colaboração de design de performance da WHOOP, a parceria representa um novo capítulo para a marca. Sob a direção de Ross, o PROJECT TERRAIN apresentará uma coleção cápsula exclusiva, incluindo pulseiras WHOOP personalizadas e de edição limitada. A linha também contará com novas peças de vestuário dentro da coleção WHOOP Body — roupas técnicas que permitem o uso da WHOOP além do pulso — com lançamentos em edições limitadas ao longo deste ano e até 2028.

Sob o nome de seu premiado estúdio de design, SR_A (anteriormente conhecido por ter fundado a A-Cold-Wall*), o trabalho de Ross abrange quarenta modelos de calçados com a Nike e a Converse, colaborações com a Oakley em três coleções, cinco anos de parcerias de produto com o grupo LVMH por meio de designs de relógios da Hublot e fragrâncias experimentais com a Acqua di Parma, além de ter assumido o primeiro cargo externo de design dentro do Apple Group como Consultor Principal de Design na Beats. Ele tem, de forma consistente, reinventado a maneira como cultura, ciência dos materiais e forma se influenciam mutuamente. Sua transição para a inovação em performance com a WHOOP representa uma progressão natural para um designer industrial cujo trabalho é centrado na precisão, no movimento humano e na evolução da estética contemporânea. Ross utiliza a WHOOP há cinco anos, o que criou uma conexão imediata e autêntica com o design, a cultura e a tecnologia da marca.

“Na WHOOP, sempre acreditamos que a tecnologia vestível precisa ser invisível ou precisa ser cool”, disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Trabalhar com Samuel Ross tem sido um verdadeiro prazer. Ele entende profundamente a tecnologia vestível. Nossos membros vão sentir algo novo e diferente ao usar esta coleção limitada.”

Comentando sobre a parceria, Johan Liden, Chief Creative Officer da WHOOP, afirmou: “O design sempre esteve no centro da forma como a WHOOP gera impacto significativo, e Samuel traz um nível de excelência artesanal e provocação que leva essa missão ainda mais longe. Sua abordagem em relação a materiais, forma e função está perfeitamente alinhada à nossa ambição de criar produtos que sejam profundamente técnicos e, ao mesmo tempo, emocionalmente impactantes. Nossa colaboração nos permite expandir a linguagem de design da WHOOP para uma dimensão totalmente nova — uma que capacita os membros a vivenciar performance e autoexpressão de maneiras nunca experimentadas.”

A visão criativa por trás do PROJECT TERRAIN

O ethos industrial e arquitetônico da SR_A definirá a identidade visual e tátil da futura coleção cápsula WHOOP x SR_A, PROJECT TERRAIN. O compromisso do estúdio com precisão, inovação em materiais e clareza funcional introduz um novo vocabulário de design para a WHOOP, fundamentado na utilidade, intencionalidade e em uma abordagem estrutural orientada por materiais.

Samuel Ross, Diretor Criativo Global, WHOOP x SR_A, declarou: “A WHOOP está moldando o futuro. Isso é progresso verdadeiro, para todos. É uma das primeiras empresas de design e tecnologia da nossa geração, fundada dentro da nossa geração e por nossa geração, que está definindo a relação correta com a saúde por meio de tecnologia avançada. Estou ansioso para construir o futuro com Will e as equipes de design da WHOOP. Temos uma visão clara e precisa para elevar as expectativas globais de design.”

“Esta parceria histórica reflete nossa visão compartilhada para o futuro da tecnologia vestível e o poder da inovação e da criatividade”, disse Yi Ng, cofundador e CEO da SR_A. “Como uma iniciativa inédita no setor, ela reforça nosso compromisso mútuo de romper limites. Trabalhar com a WHOOP nos permite elevar a missão da SR_A ao mesmo tempo em que criamos produtos que se conectam com um público global.”

Como parte da colaboração, a SR_A também passará a integrar o grupo de investidores, ao lado de parceiros investidores como Niall Horan e Cristiano Ronaldo. A WHOOP também contribuirá com o SR_A Black British Artist Grant e receberá o artista selecionado em uma residência interna de design, possibilitando que talentos emergentes colaborem diretamente com as equipes criativas da WHOOP.

Para visualizar as imagens, acesse o Digital Press Kit. A primeira coleção cápsula WHOOP x SR_A, em edição limitada, estará disponível globalmente nos próximos meses em shop.whoop.com.

Sobre a WHOOP:

A WHOOP, empresa de performance humana, capacita pessoas a desbloquear seu potencial e viver vidas mais longas e saudáveis. A assinatura WHOOP oferece tecnologia vestível de classe mundial, coaching personalizado e insights acionáveis sobre recuperação, sono, treino e saúde.

Os dispositivos vestíveis da WHOOP, incluindo o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, apresentam inovações pioneiras, como triagem de saúde cardiovascular (incluindo ECG com autorização da FDA), Healthspan para medir o ritmo de envelhecimento e a WHOOP Age, além dos primeiros insights de pressão arterial em um dispositivo vestível.

Fundada em 2012 e com sede em Boston, a WHOOP já captou mais de US$ 400 milhões em capital de risco e realiza envios para 56 mercados em todo o mundo. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a SR_A:

A SR_A é um estúdio global de design que atua em design industrial, design de vestuário e arquitetura, com sede em Londres, Reino Unido, cofundado por Samuel Ross e seu sócio de negócios de longa data, Yi Ng.

O estúdio é conhecido por seu estilo visual distinto e ousado, que combina um ethos minimalista com decisões profundamente funcionais que borram as fronteiras entre disciplinas de design.

O estúdio de design recebeu inúmeros reconhecimentos globais, incluindo o Prêmio de Design da LVMH (2019), três British Fashion Awards (2017–2022), dois prêmios EDIDA (2025), o Fuori Salone Awards (2024) e o Design Miami Basel Award de melhor design contemporâneo (2024).

O estúdio detém diversas patentes no setor de luxo e design, tendo colaborado com parceiros globais de longo prazo, como o grupo LVMH (2019–2025), o Apple Group (2020–2025), o grupo Nike (2016–2024) e o grupo Inditex (2025).

Os designs da SR_A fazem parte permanentemente de museus globais por meio de aquisições diretas, incluindo The Met, V&A e Design Museum.

Os produtos desenvolvidos variam entre fragrâncias de US$ 200 a relógios Tourbillon de US$ 150 mil.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.