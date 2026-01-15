-

WHOOP e Samuel Ross MBE anunciam parceria criativa global e plurianual, inaugurando uma Nova Era na Moda de Performance

A colaboração WHOOP x SR_A inaugura uma nova fronteira em acessórios de performance, vestuário e tecnologia orientada pelo design

original WHOOP and Samuel Ross MBE Announce Multiyear, Global Creative Partnership, Introducing a New Era in Performance Fashion

WHOOP and Samuel Ross MBE Announce Multiyear, Global Creative Partnership, Introducing a New Era in Performance Fashion

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP. A WHOOP, empresa de performance humana, anuncia uma parceria criativa histórica com o renomado designer Samuel Ross MBE, que assume o cargo de diretor criativo global, WHOOP x SR_A, para liderar uma colaboração plurianual entre as duas marcas intitulada PROJECT TERRAIN. A parceria sinaliza a evolução contínua da WHOOP, de uma empresa pioneira em tecnologia vestível para uma marca que passa a moldar não apenas o futuro da saúde pessoal, mas também sua interseção com a moda de performance e o design cultural.

Como a primeira colaboração de design de performance da WHOOP, a parceria representa um novo capítulo para a marca. Sob a direção de Ross, o PROJECT TERRAIN apresentará uma coleção cápsula exclusiva, incluindo pulseiras WHOOP personalizadas e de edição limitada. A linha também contará com novas peças de vestuário dentro da coleção WHOOP Body — roupas técnicas que permitem o uso da WHOOP além do pulso — com lançamentos em edições limitadas ao longo deste ano e até 2028.

Sob o nome de seu premiado estúdio de design, SR_A (anteriormente conhecido por ter fundado a A-Cold-Wall*), o trabalho de Ross abrange quarenta modelos de calçados com a Nike e a Converse, colaborações com a Oakley em três coleções, cinco anos de parcerias de produto com o grupo LVMH por meio de designs de relógios da Hublot e fragrâncias experimentais com a Acqua di Parma, além de ter assumido o primeiro cargo externo de design dentro do Apple Group como Consultor Principal de Design na Beats. Ele tem, de forma consistente, reinventado a maneira como cultura, ciência dos materiais e forma se influenciam mutuamente. Sua transição para a inovação em performance com a WHOOP representa uma progressão natural para um designer industrial cujo trabalho é centrado na precisão, no movimento humano e na evolução da estética contemporânea. Ross utiliza a WHOOP há cinco anos, o que criou uma conexão imediata e autêntica com o design, a cultura e a tecnologia da marca.

“Na WHOOP, sempre acreditamos que a tecnologia vestível precisa ser invisível ou precisa ser cool”, disse Will Ahmed, fundador e CEO da WHOOP. “Trabalhar com Samuel Ross tem sido um verdadeiro prazer. Ele entende profundamente a tecnologia vestível. Nossos membros vão sentir algo novo e diferente ao usar esta coleção limitada.”

Comentando sobre a parceria, Johan Liden, Chief Creative Officer da WHOOP, afirmou: “O design sempre esteve no centro da forma como a WHOOP gera impacto significativo, e Samuel traz um nível de excelência artesanal e provocação que leva essa missão ainda mais longe. Sua abordagem em relação a materiais, forma e função está perfeitamente alinhada à nossa ambição de criar produtos que sejam profundamente técnicos e, ao mesmo tempo, emocionalmente impactantes. Nossa colaboração nos permite expandir a linguagem de design da WHOOP para uma dimensão totalmente nova — uma que capacita os membros a vivenciar performance e autoexpressão de maneiras nunca experimentadas.”

A visão criativa por trás do PROJECT TERRAIN

O ethos industrial e arquitetônico da SR_A definirá a identidade visual e tátil da futura coleção cápsula WHOOP x SR_A, PROJECT TERRAIN. O compromisso do estúdio com precisão, inovação em materiais e clareza funcional introduz um novo vocabulário de design para a WHOOP, fundamentado na utilidade, intencionalidade e em uma abordagem estrutural orientada por materiais.

Samuel Ross, Diretor Criativo Global, WHOOP x SR_A, declarou: “A WHOOP está moldando o futuro. Isso é progresso verdadeiro, para todos. É uma das primeiras empresas de design e tecnologia da nossa geração, fundada dentro da nossa geração e por nossa geração, que está definindo a relação correta com a saúde por meio de tecnologia avançada. Estou ansioso para construir o futuro com Will e as equipes de design da WHOOP. Temos uma visão clara e precisa para elevar as expectativas globais de design.”

“Esta parceria histórica reflete nossa visão compartilhada para o futuro da tecnologia vestível e o poder da inovação e da criatividade”, disse Yi Ng, cofundador e CEO da SR_A. “Como uma iniciativa inédita no setor, ela reforça nosso compromisso mútuo de romper limites. Trabalhar com a WHOOP nos permite elevar a missão da SR_A ao mesmo tempo em que criamos produtos que se conectam com um público global.”

Como parte da colaboração, a SR_A também passará a integrar o grupo de investidores, ao lado de parceiros investidores como Niall Horan e Cristiano Ronaldo. A WHOOP também contribuirá com o SR_A Black British Artist Grant e receberá o artista selecionado em uma residência interna de design, possibilitando que talentos emergentes colaborem diretamente com as equipes criativas da WHOOP.

Para visualizar as imagens, acesse o Digital Press Kit. A primeira coleção cápsula WHOOP x SR_A, em edição limitada, estará disponível globalmente nos próximos meses em shop.whoop.com.

Sobre a WHOOP:

A WHOOP, empresa de performance humana, capacita pessoas a desbloquear seu potencial e viver vidas mais longas e saudáveis. A assinatura WHOOP oferece tecnologia vestível de classe mundial, coaching personalizado e insights acionáveis sobre recuperação, sono, treino e saúde.

Os dispositivos vestíveis da WHOOP, incluindo o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, apresentam inovações pioneiras, como triagem de saúde cardiovascular (incluindo ECG com autorização da FDA), Healthspan para medir o ritmo de envelhecimento e a WHOOP Age, além dos primeiros insights de pressão arterial em um dispositivo vestível.

Fundada em 2012 e com sede em Boston, a WHOOP já captou mais de US$ 400 milhões em capital de risco e realiza envios para 56 mercados em todo o mundo. Para saber mais ou iniciar um teste gratuito de um mês, acesse whoop.com e se conecte com a WHOOP no Instagram, X, Facebook, LinkedIn e YouTube.

Sobre a SR_A:

A SR_A é um estúdio global de design que atua em design industrial, design de vestuário e arquitetura, com sede em Londres, Reino Unido, cofundado por Samuel Ross e seu sócio de negócios de longa data, Yi Ng.

O estúdio é conhecido por seu estilo visual distinto e ousado, que combina um ethos minimalista com decisões profundamente funcionais que borram as fronteiras entre disciplinas de design.

O estúdio de design recebeu inúmeros reconhecimentos globais, incluindo o Prêmio de Design da LVMH (2019), três British Fashion Awards (2017–2022), dois prêmios EDIDA (2025), o Fuori Salone Awards (2024) e o Design Miami Basel Award de melhor design contemporâneo (2024).

O estúdio detém diversas patentes no setor de luxo e design, tendo colaborado com parceiros globais de longo prazo, como o grupo LVMH (2019–2025), o Apple Group (2020–2025), o grupo Nike (2016–2024) e o grupo Inditex (2025).

Os designs da SR_A fazem parte permanentemente de museus globais por meio de aquisições diretas, incluindo The Met, V&A e Design Museum.

Os produtos desenvolvidos variam entre fragrâncias de US$ 200 a relógios Tourbillon de US$ 150 mil.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor Worldwide

Industry:

WHOOP

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Taylor Georgeson
whoop@jacktaylorpr.com
Jack Taylor Worldwide

More News From WHOOP

WHOOP lança laboratórios avançados revisados por médicos, revelando uma visão abrangente da saúde humana

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A WHOOP, empresa especializada em desempenho humano, anunciou hoje o lançamento do WHOOP Advanced Labs, um novo recurso inovador que combina exames de sangue com dados contínuos de dispositivos vestíveis para fornecer uma visão completa da saúde. Os membros podem enviar resultados de exames de sangue anteriores ou agendar o painel Advanced Labs da empresa, que testa um amplo conjunto de biomarcadores. Desde a prévia do recurso em maio, mais de 350.000 membros atuais da...

WHOOP revela WHOOP® 5.0 e WHOOP® MG: novos dispositivos poderosos com recursos inovadores de saúde e longevidade

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, a empresa de desempenho humano, apresenta hoje o WHOOP 5.0 e o WHOOP MG, dois dispositivos portáteis de última geração projetados para um novo enfoque à saúde pessoal e à longevidade. Junto com uma experiência WHOOP reconfigurada, os dispositivos oferecem bateria com duração de 14 dias em um formato mais elegante e 7% menor, apresentando recursos que definem a categoria, incluindo Healthspan com WHOOP Age, rastreador cardíaco com ECG sob demanda, informações sobr...

WHOOP anuncia parceria global com Cristiano Ronaldo

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--A WHOOP, empresa de desempenho humano, anunciou hoje Cristiano Ronaldo, o lendário ícone do futebol, como embaixador e investidor global oficial. Isso representa um dos investimentos mais significativos de Ronaldo até o momento. Ronaldo se junta à crescente lista de investidores embaixadores globais da empresa, incluindo Patrick Mahomes, Michael Phelps, Eli Manning, Rory McIlroy e outros. Anunciada no início desta manhã no Instagram Live, essa parceria significa a traje...
Back to Newsroom