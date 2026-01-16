Il Forum economico mondiale e Salesforce potenziano i leader globali con un assistente agentico primo nel genere per il meeting annuale di Davos 2026

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Salesforce (NYSE: CRM), la CRM n. 1 al mondo, oggi ha annunciato l'attivazione delle conoscenze istituzionali del Forum economico mondiale alimentate da Agentforce 360 per supportare oltre 3.000 dei leader più influenti al mondo al Meeting annuale del Forum economico mondiale 2026. Il Forum ha lanciato “EVA”, una nuova app concierge proattiva, ad alta precisione, realizzata sulla Agentforce 360 Platform, la piattaforma agentica di Salesforce.

