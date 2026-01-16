-

Andersen Consulting udvider sit udbud af humankapital med tilføjelsen af Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer gennem en samarbejdsaftale med Jakarta Consulting Group (JCG), der er et rådgivningsfirma, som er kendt for sin ekspertise inden for organisatorisk transformation, humankapitalstrategi og ledelsesudvikling.

Med hovedsæde i Indonesien har JCG rådgivet virksomheder inden for brancher som ejendom, minedrift og produktion gennem strategisk og kulturel transformation. Med kerneydelser, der omfatter virksomheds- og administrationsrådgivning, hr-rådgivning, vurdering samt virksomheds- og ledelsestræning, er virksomheden kendt for sin evne til at transformere virksomheder og ledere med agilitet, kulturel intelligens og handlingsorienterede løsninger.

"Vi har altid ment, at bæredygtig transformation begynder med mennesker – når ledere udvikler sig, følger organisationer med," siger Patricia Susanto, CEO for Jakarta Consulting Group. "Ved at kombinere Andersen Consultings globale perspektiv med vores regionale indsigt kan vi tilbyde kunderne mere helhedsorienterede løsninger til at navigere i forandring og lede effektivt."

"JCG har opnået tillid hos nogle af regionens mest respekterede institutioner ved at levere løsninger, der er både strategiske og menneskecentrerede," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Gennem vores samarbejde vil vi hjælpe organisationer med at navigere komplekse transformationer, styrke lederoplæringen og bringe kultur i overensstemmelse med performance."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og AI-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen udvider sine kompetencer med tilføjelsen af Scimitar

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting har indgået en samarbejdsaftale med Scimitar, der er et firma med fokus på at accelerere innovation i biovidenskabsbranchen. Scimitar, der har hovedkvarter i USA, et førende konsulenthus inden for strategieksekvering for biovidenskabsbranchen. Virksomheden er specialiseret i design af driftsmodeller, digital transformation og organisatorisk forandring. Scimitar samarbejder med medicinal- og biotech-virksomheder om at accelerere innovation, sty...

Andersen Consulting udvider sit udbud med LBC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer gennem en samarbejdsaftale med LBC, en Portugal-baseret international virksomhed kendt for sin integrerede tilgang til forretningsoptimering, digital transformation og udvikling af menneskelig kapital, der kombinerer kreativitet og menneskelig etik med ai med henblik på at accelerere værdiskabelse. LBC blev stiftet i 2001 og bistår internationale organisationer, offentlige instanser og virksomheder inden for adskillige...

Andersen Consulting styrker sit udbud af cybersikkerhed med tilføjelsen af S-RM

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med S‑RM, en global efterretnings- og cybersikkerhedsvirksomhed, og styrker dermed sin evne til at understøtte globale kunder med risikostyring, hændelsesrespons og strategisk rådgivning. S-RM har hovedsæde i Storbritannien og leverer integrerede ydelser, der spænder over cyberrådgivning, digital efterforskning, hændelseshåndtering, virksomhedsefterretning og due diligence i forbindelse med transaktioner. Firmaet bet...
Back to Newsroom