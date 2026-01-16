Andersen Consulting udvider sit udbud af humankapital med tilføjelsen af Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine kompetencer gennem en samarbejdsaftale med Jakarta Consulting Group (JCG), der er et rådgivningsfirma, som er kendt for sin ekspertise inden for organisatorisk transformation, humankapitalstrategi og ledelsesudvikling.

Med hovedsæde i Indonesien har JCG rådgivet virksomheder inden for brancher som ejendom, minedrift og produktion gennem strategisk og kulturel transformation. Med kerneydelser, der omfatter virksomheds- og administrationsrådgivning, hr-rådgivning, vurdering samt virksomheds- og ledelsestræning, er virksomheden kendt for sin evne til at transformere virksomheder og ledere med agilitet, kulturel intelligens og handlingsorienterede løsninger.

"Vi har altid ment, at bæredygtig transformation begynder med mennesker – når ledere udvikler sig, følger organisationer med," siger Patricia Susanto, CEO for Jakarta Consulting Group. "Ved at kombinere Andersen Consultings globale perspektiv med vores regionale indsigt kan vi tilbyde kunderne mere helhedsorienterede løsninger til at navigere i forandring og lede effektivt."

"JCG har opnået tillid hos nogle af regionens mest respekterede institutioner ved at levere løsninger, der er både strategiske og menneskecentrerede," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "Gennem vores samarbejde vil vi hjælpe organisationer med at navigere komplekse transformationer, styrke lederoplæringen og bringe kultur i overensstemmelse med performance."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og AI-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.