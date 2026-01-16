世界经济论坛与Salesforce携手为2026年达沃斯年会打造首款智能体助手，赋能全球领袖

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球客户关系管理（CRM）领军企业Salesforce（NYSE：CRM）今日宣布，已激活基于Agentforce 360的经济论坛机构知识库，为2026年世界经济论坛年会上的3000余位全球最具影响力的领袖提供支持。论坛推出的全新高精度前瞻型管家应用“EVA”正是基于Salesforce智能体平台Agentforce 360 Platform。这款搭载AI智能体的应用将突破传统信息获取模式，不仅能回答与会者的疑问，更具备逻辑推理、优先级判断能力，并可在2026年会期间代表参会领袖主动执行相关任务。

本届年会定于1月19日至23日在瑞士达沃斯举行，预计将成为该组织历史上规模最大的一次盛会。超过450场高影响力会议和数千次专业互动，使得可用洞察与行动速度及能力之间的差距可能相当巨大。通过解析世界经济论坛十余年积累的权威机构数据，EVA将成为与会者的效能倍增器。它超越聊天机器人和传统常见问题解答的功能，而是作为统一界面，帮助领导者导航实体活动空间、管理个人日程安排并促进人际交流。

这款基于Agentforce 360打造的新应用，将AI智能体、数据与人联结于同一可信平台，提升每位参会者的体验。EVA通过推荐高价值会议、自动安排双边会谈、秒级生成综合简报文档，极大减少了人工操作负担。曾经需要大量筹备的工作，如今已转化为即时可执行的智慧方案。

“在支持这场规模空前的达沃斯盛会之际，我们期待每位参会者亲身体验与AI智能体协同工作的意义，感受Agentforce如何提升个人与组织的潜能。”Salesforce董事长兼首席执行官Marc Benioff表示，“基于Agentforce 360的EVA远不止于聊天机器人。它是基于可靠数据的智能体管家，能帮助领导者加速决策、优化筹备、即刻行动。这正是智能体企业（Agentic Enterprise）的生动实践。”

世界经济论坛总裁兼首席执行官Børge Brende表示，“我们正通过部署AI智能体来支持活动筹备团队工作，并为参会者提供增强体验。我们不仅是在优化议程安排，更要释放世界经济论坛深邃的机构知识资源，将其直接交付到每位与会者手中。”

精准规划：智能体管家服务

在第56届年会期间，参会成员现已可通过EVA实现以下功能：

个性化日程安排： 代表参会者推荐、预约、改期或取消双边会谈及专题会议。

代表参会者推荐、预约、改期或取消双边会谈及专题会议。 园区导览： 通过连接事件地图和寻路功能，提供逐向导航服务。

通过连接事件地图和寻路功能，提供逐向导航服务。 准备双边会谈：利用世界经济论坛完整数据库中的背景信息，为即将举行的双边会谈及会议生成专属简报，让参会者能够在当天活动中始终掌握精准信息。这些由智能体生成的简报格式清晰易懂，帮助与会者获得最充分的会前准备。

智能体企业实践

为实现智能推理与主动执行，Agentforce 360平台深度融合了Salesforce的超大规模数据引擎Data 360、智能营销模块Agentforce Marketing以及世界经济论坛的活动专题知识文章，为与会者提供即时情境化支持。其中Data 360托管了来自Salesforce CRM的500多个自定义数据对象，构成了Agentforce自主解答高频问题的核心知识中枢。

此次部署由Salesforce前沿工程团队主导，是支撑本届年会及论坛全年系列活动的整体基础设施的重要组成部分：

展望未来，世界经济论坛计划通过简化会员注册流程与案例管理系统，进一步扩展Agentforce 360的应用范围，巩固其作为智能体企业的领先地位——即无需增加工作人员或与会者工作量，就能提供大规模的高接触、个性化体验。

