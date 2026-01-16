世界經濟論壇和Salesforce在位於達沃斯的2026年年會上運用首開先河的代理助手協助世界領導者

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界首屈一指的客戶關係管理系統 (CRM) Salesforce (NYSE: CRM) 今天宣布運用Agentforce 360技術啟動世界經濟論壇的機構知識庫，支援參加2026年世界經濟論壇年會的3000多位全球最具影響力領導者。這一屆論壇也在Salesforce的代理平台Agentforce 360平台推出了一款全新主動式高精度禮賓服務應用程式「EVA」。EVA將以超越傳統取得資訊方式的人工智慧代理協助與會者。這個人工智慧代理不僅能夠回答問題，還能夠推理、優先處理要務，並在2026年年會上代表領導者行動。

今年的年會預定於1月19–23日在達沃斯舉行，是該論壇有史以來規模最大的一屆年會。共安排有450多場高影響力的研討會以及數千場精心安排的互動，與會者採取行動的速度和能力可能難以消化這樣多的資訊量。EVA根據基於世界經濟論壇十多年來累積的可靠機構資料進行推理，能夠大幅提升與會者的體驗。它的功能超越了聊天機器人和傳統常見問答，扮演統一介面的角色，幫助領導者輕鬆穿梭於會場之間、管理個人行程並促進人脈拓展。

這個全新應用程式使用Agentforce 360將人工智慧代理、資料和人員整合於單一可靠平台中，協助提升每一位與會者的體驗。EVA可以推薦具有重要影響力的研討會，安排雙邊會談，並在幾秒鐘內生成綜合簡報，減少手動任務，將過去浩繁的準備工作簡化為即時可行的智慧能力。

「我們協助籌備達沃斯有史以來最盛大的會議，非常高興能藉此讓每一位與會者體驗人工智慧代理隨身為他們服務的感受，並見識Agentforce如何將人員與組織的成就推上另一個境界。」Salesforce主席兼執行長Marc Benioff說，「由Agentforce 360支援的EVA不只是聊天機器人。它還是一位掌握可靠資料的智慧助理，幫助領導者加速行動、做好更充分的準備並採取行動。它正是真實版的代理型企業。」

「我們正在佈署人工智慧代理支援員工籌備大會事宜，並昇華與會者的體驗。」世界經濟論壇總裁兼執行長Børge Brende說，「我們做的不僅僅是優化行程，還全面釋放世界經濟論壇的深度機構知識，將這些知識直接置於每一位與會者的掌心。」

精準規劃：人工智慧禮賓服務

第56屆年會的與會者可以使用EVA獲得以下協助：

安排個人化行程： 代表與會者推薦、預訂、重新安排或取消雙邊會議和研討會。

代表與會者推薦、預訂、重新安排或取消雙邊會議和研討會。 會場導航： 連接活動地圖和尋路功能，提供詳盡的導航服務。

連接活動地圖和尋路功能，提供詳盡的導航服務。 準備雙邊會談：利用世界經濟論壇完整資料庫中與即將舉行的雙邊會議和研討會相關的背景資料生成簡報，以易於理解的格式提供參與者正確資訊，幫助他們做好充分準備，用高效率完成一天的工作。

行動代理型企業

為了進行推理並採取行動，Agentforce 360平台整合了Salesforce的超大規模資料引擎Data 360、Agentforce Marketing，以及世界經濟論壇的特定活動知識相關文章，以提供情境化的即時支援。Data 360負責託管Salesforce客戶關係管理系統的500多個自訂物件，用以建構Agentforce的集中式知識庫以利自動解決常見問答。

由Salesforce的前線佈署工程團隊主導的佈署工作是整個基礎設施的一部分。這個基礎設施為這次年會以及論壇全年舉辦的其他活動提供下列支援：

展望未來，世界經濟論壇計畫透過簡化會員註冊和案例管理來擴大使用Agentforce 360，鞏固其代理型企業的地位——這種企業能夠在不增加員工或參與者人工工作量的情況下，大規模提供高度個人化的體驗。

關於Salesforce

Salesforce在值得信賴的統一平台上整合人員、代理、應用程式和資料，釋出前所未見的成長和創新潛力，協助各類規模的企業成為代理型企業。如需進一步詳情，請造訪：www.salesforce.com。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。