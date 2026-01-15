DENVER & LUXEMBOURG--(BUSINESS WIRE)--

Vantage Data Centers finalise une tranche de 200 millions de livres sterling sur ses titres adossés à des actifs (ABS) de 600 millions de livres sterling, une première dans le secteur des centres de données en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et ajoute une nouvelle tranche de 54 millions de livres sterling de catégorie B.

Vantage Data Centers, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de campus de centres de données hyperscale, a annoncé aujourd’hui avoir levé 254 millions de livres sterling supplémentaires via l’émission de titres de créance titrisés à terme. Sur ce montant, 200 millions de livres ont été levés par une réouverture de la tranche actuelle Class A-2, tandis que 54 millions de livres proviennent de la nouvelle tranche Class B. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la première émission publique de Vantage en 2024, qui avait permis de lever 600 millions de livres, la toute première titrisation de type ABS dans le secteur des centres de données en zone EMEA, réalisée en livres sterling. Les titres Class A-2 sont notés A-, A (low) et A respectivement par Standard & Poor’s, Morningstar DBRS et Scope Ratings. Les titres Class B sont notés BBB- par Standard & Poor’s et BBB par Morningstar DBRS et Scope Ratings.

Les nouvelles obligations serviront à refinancer certaines dettes liées à CWL11 et CWL13 (notamment le remboursement intégral des obligations VFN de catégorie A-1), qui font partie du campus de 148 MW de Vantage à Cardiff, au Pays de Galles, l'un des plus grands campus de centres de données hyperscale d'Europe. Ce refinancement soutient la stratégie plus large de Vantage qui consiste à développer ses activités dans la région EMEA et à accélérer son entrée sur le marché afin de répondre à la demande croissante en matière d'IA et d'infrastructures cloud. La date de remboursement prévue des obligations est mai 2029.

« Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à soutenir la croissance de l'IA et du cloud dans la région EMEA », a déclaré Rich Cosgray, vice-président senior, marchés financiers chez Vantage Data Centers. « Il s'agit de notre troisième ABS en Europe alors que nous continuons à développer notre programme de titrisation. Cela souligne la confiance durable des investisseurs dans notre plateforme et dans notre engagement à fournir des infrastructures numériques durables et de classe mondiale aux principales entreprises technologiques internationales. »

Vantage était conseillée par Clifford Chance LLP, et la transaction a été pilotée par Barclays Bank PLC et SMBC Bank International plc en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livre. Barclays Bank PLC a également agi en qualité de conseiller unique en structuration et de conseiller unique en structuration verte, et l’opération conserve une labellisation « Green Bond » grâce à une opinion indépendante (Second-Party Opinion – SPO) délivrée par Morningstar Sustainalytics. Les fonds levés contribueront à faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies et faciliteront l’innovation de solutions durables de nouvelle génération visant à réduire l’empreinte environnementale de Vantage. Pour plus d’informations, veuillez consulter le Green Finance Framework de l’entreprise.

Pour plus d'informations sur l'expansion de Vantage dans la région EMEA, rendez-vous sur : https://vantage-dc.com/data-center-locations/emea/.

