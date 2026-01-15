アンダーセン・コンサルティング、ジャカルタ・コンサルティング・グループを追加し、人的資本分野のサービスを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、組織変革、人的資本戦略、リーダーシップ開発の専門知識で知られるアドバイザリーファームのジャカルタ・コンサルティング・グループ（JCG）との提携契約を通じて、同分野におけるケイパビリティをさらに強化します。

インドネシアに本社を置くJCGは、不動産、鉱業、製造業などの業界において、戦略および企業文化の変革を通じて企業を支援してきました。同社はビジネスおよびマネジメント・コンサルティング、HRコンサルティング、アセスメント、ビジネス／マネジメント研修を中核サービスとし、俊敏性、文化的インテリジェンス、実行重視のソリューションを生かして企業やリーダーを変革する能力で知られています。

ジャカルタ・コンサルティング・グループのCEOであるパトリシア・スサントは、次のように述べています。「私たちは、持続可能な変革は人から始まると信じてきました。リーダーが進化すれば、組織も後に続きます。アンダーセン・コンサルティングのグローバルな視点と、当社が持つ地域のインサイトを組み合わせることで、お客様が変化を乗り越え、目的意識をもって組織を率いるための、より包括的なソリューションを提供できると考えています。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「JCGは、戦略性と人間中心のアプローチを兼ね備えたソリューションを提供することで、この地域で最も評価の高い機関から信頼を得てきました。私たちは今回の提携を通じて、組織が複雑な変革を乗り越え、リーダーシップのパイプラインを強化し、文化とパフォーマンスの整合を図ることを支援していきます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。当社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合しており、世界に5万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて1,000以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

