Agenus kondigt afronding aan van strategische samenwerking van $ 141 miljoen met Zydus Lifesciences om BOT+BAL te bevorderen en de paraatheid van de Amerikaanse productie te versterken

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. ( Nasdaq: AGEN ), een leider in immuno-oncologische innovatie, kondigde vandaag de afronding aan van zijn eerder bekendgemaakte strategische samenwerking met Zydus Lifesciences Ltd. De overeenkomst is ontworpen om de mondiale ontwikkeling en de potentiële afzet van Agenus' BOT+BAL immunotherapie-combinatieprogramma te versnellen.

De samenwerking biedt strategisch kapitaal en toegezegde capaciteit voor bioproductie op lange termijn aan Agenus in de Verenigde Staten om de klinische ontwikkeling van BOT+BAL, programma's voor vervroegde toegang, en voorbereiding van de commerciële levering te ondersteunen.

Als onderdeel van de samenwerking heeft Agenus de exclusieve rechten aan Zydus verleend voor de ontwikkeling en afzet van BOT en BAL in India en Sri-Lanka, waarbij Agenus in aanmerking komt om royalty's te ontvangen op de nettoverkoop in deze gebieden. .

