Andersen Consulting通过新增合作公司Jakarta Consulting Group拓展人力资本服务范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Jakarta Consulting Group (JCG)签署合作协议深化业务能力。JCG是一家咨询公司，以组织转型、人力资本战略和领导力发展方面的专长而著称。

JCG总部位于印度尼西亚，致力于为房地产、采矿和制造业等行业的企业提供战略与文化转型咨询服务。该公司的核心服务包括商业和管理咨询、人力资源咨询、评估以及商业和管理培训，凭借敏捷性、文化洞察力和以执行为导向的解决方案帮助企业和领导者实现转型，并因为这方面的能力而广受认可。

Jakarta Consulting Group首席执行官Patricia Susanto表示：“我们始终坚信，可持续的转型始于人——领导者的成长可以引领组织的发展。通过整合Andersen Consulting的全球视野和我们的区域洞察，我们能为客户提供更全面的解决方案，帮助他们应对变革，以明确的目标引领发展。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“JCG凭借兼具战略性和以人为本的解决方案，赢得了该地区多家知名机构的信任。通过此次合作，我们将帮助企业应对复杂转型、强化领导力梯队建设，并实现文化与绩效的协同一致。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过5万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在1000多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。