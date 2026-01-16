Andersen Consulting breidt aanbod op het gebied van menselijk kapitaal uit met toevoeging van Jakarta Consulting Group

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting verdiept zijn competenties via een samenwerkingsovereenkomst met Jakarta Consulting Group (JCG), een adviesfirma die bekendstaat om zijn expertise in organisatietransformatie, menselijk kapitaalstrategie, en leiderschapsontwikkeling.

JCG, met hoofdkantoor in Indonesië, heeft advies gegeven aan bedrijven in sectoren zoals vastgoed, mijnbouw, en productie via strategische en culturele transformatie. Met een kernaanbod dat bestaat uit bedrijfs- en managementadvies, HR-consultancy, evaluaties en bedrijfs- en managementtrainingen, staat de firma bekend om zijn vermogen om bedrijven en leidinggevenden te transformeren met veerkracht, culturele intelligentie, en uitvoeringsgerichte oplossingen.

“We zijn altijd van mening geweest dat duurzame transformatie begint bij mensen, wanneer leidinggevenden evolueren, volgen organisaties", zei Patricia Susanto, CEO van Jakarta Consulting Group. "Door het mondiale perspectief van Andersen Consulting te combineren met ons regionaal inzicht, kunnen we klanten meer holistische oplossingen aanbieden om het hoofd te bieden aan verandering en doelbewust te leiden."

“JCG heeft het vertrouwen verdiend van enkele van de regio's meest gerespecteerde instellingen door oplossingen te leveren die zowel strategisch als mensgericht zijn", zei Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. Via onze samenwerking zullen we organisaties helpen om te gaan met complexe transformaties, leiderschapspijplijnen te versterken, en cultuur af te stemmen op prestaties."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid assortiment van diensten levert die zich uitstrekken van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie, en AI-transformatie, evenals menselijk kapitaaloplossingen. Andersen Consulting integreert met het multidimensioneel servicemodel van Andersen Global, en levert expertise van wereldklasse op het gebied van consulting, belastingen, wetgeving, waardering, mondiale mobiliteit, en advies op een wereldwijd platform met meer dan 50.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 1000 locaties via zijn aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.