Rubicon Carbon将向微软提供来自Kijani Forestry项目的两百万吨碳移除信用额

加州马丽娜德尔雷伊--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 垂直整合的碳信用投资和管理公司Rubicon Carbon与微软签署协议，将在九年内向其提供200万个优质造林、再造林和植被恢复（ARR）碳信用额度。截至2035年，这些信用额度将来自于Kijani Forestry小农户林业项目，后者是乌干达气候变化机制条例下首批获批的项目之一。

乌干达北部的小农户林业项目是Rubicon Carbon与微软合作框架下的首个项目。该框架致力于促进高达1,800万吨高质量碳移除信用额度的购买，其结构化方法旨在扩大碳移除项目的融资渠道，并简化双方之间的合同流程。

Rubicon Carbon首席执行官Tom Montag表示：“该项目展示了结构性融资如何为基于自然的碳移除提供规模化发展路径。我们为Kijani Forestry项目提供长期资金，不仅助力其应对气候变化，还为那些在构建和保护这些生态系统中发挥关键作用的社区拓展了经济机遇。”

Kijani Forestry是乌干达北部最大的雇主之一，拥有600多名全职员工，并与5万多名小农户合作，在退化土地上建立创收林地。迄今为止，该公司已与农民合作种植了3,000万棵树木，预计每英亩种植面积可使农民家庭收入增长600%以上。碳排放交易使农民能够在植树后一年内获得未来的碳收入。待树木成熟后，Kijani Forestry的农民可通过可持续的木材和木炭生产获得新的收入来源，从而减轻天然林的压力，并促进生态恢复。

Kijani Forestry联合创始人兼首席执行官Quinn Neely表示：“与Rubicon Carbon的合作使我们能够惠及更多农民，恢复更多土地，并加速应对气候变化。这项合作彰显了多年期融资惠及气候变化前沿社区时所能创造的巨大潜力。我们还要感谢水利与环境部的领导和持续支持，他们对可持续土地利用的承诺使这项工作成为可能，在为数万乌干达人带来福祉的同时，也推进了国家恢复目标的实现。碳市场在大规模恢复生态系统的同时，也将改善乌干达各地社区的生计，这让我们倍感自豪。”

“我们很高兴能够支持Kijani在乌干达北部开展的工作，在改善农民生计的同时恢复生态系统。”微软碳移除总监Phillip Goodman表示，“与Rubicon Carbon的合作框架简化了合同流程，同时确保了项目质量，并为基于自然的碳移除提供了融资渠道。”

关于Rubicon Carbon：

Rubicon Carbon是一家碳信用管理公司，致力于通过构建兼具透明度、可信度和规模效应的多元化碳信用投资组合，助力企业投资气候解决方案。除将高质量碳信用商业化之外，Rubicon还将资金投入到全球碳信用额生成项目中，既推动环境效益，又维护长期市场完整性。Rubicon Carbon由TPG Rise Climate提供支持，并由来自金融、科技和气候科学领域的顶尖高管领导，为全球企业提供创新的碳信用解决方案，同时大规模推进碳减排和碳移除项目，所有项目均经过严格的内部科学尽职调查。

关于Kijani Forestry：

Kijani Forestry是一家社会企业，致力于成为全球规模最大、效率最高的植树造林和生态系统修复机构。其高度可扩展的基于自然的解决方案为成千上万的小农户带来显著效益，同时通过高质量、数据支持的碳信用额度为投资者带来可观的经济回报。Kijani独特而创新的方法首先关注的是那些正遭受气候变化影响的小农户。

