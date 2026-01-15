Cargill bevordert maritieme decarbonisatie met de levering van het eerste schip met dubbele brandstof dat groene methanol gebruikt

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigde Cargill de eerste reis aan van de Brave Pioneer, het eerste schip in een reeks van vijf droge bulk vrachtschepen met dubbele brandstof aangedreven op groene methanol die door het bedrijf werd gecharterd. Het inzetten van de Brave Pioneer markeert opnieuw een belangrijke mijlpaal in de ruimere inspanningen van Cargill ten behoeve van decarbonisatie – een inspanning gericht op innovatie, testen en leren nu het bedrijf met klanten en partners samenwerkt om toekomstbestendige oplossingen voor Cargill en de sector te verfijnen.

De Brave Pioneer, gebouwd door Tsuneishi Shipbuilding Co., Ltd. en eigendom van Mitsui & Co. Ltd., is uitgerust om aangedreven te worden met zowel conventionele zeevaartbrandstoffen als groene methanol, een alternatief met lagere koostofuitstoot.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.