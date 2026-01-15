Lone Star kondigt verkoop aan van SENQCIA aan Noritsu Koki

DALLAS & NEW YORK & LONDEN & TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Lone Star Funds (“Lone Star”) kondigde vandaag aan dat een gelieerde onderneming van Lone Star Fund XI, L.P. een definitieve overeenkomst heeft gesloten om SENQCIA Corporation (“SENQCIA”) te verkopen, een toonaangevende leverancier van essentiële bouwproducten en oplossingen in Japan, aan Noritsu Koki Co., Ltd., in een transactie die een totale bedrijfswaarde van ongeveer $ 519 miljoen vertegenwoordigt.

SENQCIA, met hoofdkantoor te Tokio, ontwikkelt, ontwerpt en verkoopt essentiële structurele oplossingen die de veerkracht, integriteit en veiligheid op lange termijn verbeteren van gebouwen en infrastructuur. De gediversifieerde productportfolio van het bedrijf bedient een brede waaier aan eindmarkten en vastgoedtypes die worden gebruikt in vele iconische panden in Japan. SENQCIA's oplossingen helpen om een antwoord te bieden op belangrijke structurele uitdagingen waarmee Japan te kampen heeft, waaronder een toenemend risico op natuurrampen en verouderde infrastructuur en gebouwenvoorraad.

Gedurende Lone Star's eigenaarschap heeft SENQCIA zijn afzetstrategie verbeterd en zijn operationele veerkracht versterkt. Het bedrijf heeft het productconcurrentievermogen verbeterd en zijn gedifferentieerd, fab-light, geïntegreerd zakelijk verkoop- en installatiemodel verder ontwikkeld. Samen met het management heeft Lone Star SENQCIA gericht op hogere groei in eindmarkten met toegevoegde waarde. Dit omvat een verhoogde blootstelling aan de digitale economie via de productie van gegevensinfrastructuur en halfgeleiders, markten waarin seismische prestaties en de uitvoeringscapaciteit cruciaal zijn.

“We zijn zeer verheugd om deze overeenkomst te sluiten die een belangrijke mijlpaal is in de evolutie van SENQCIA", zei Donald Quintin, Chief Executive Officer van Lone Star. "Door nauw samen te werken met het management hebben we een gerichte waardecreatiestrategie en een gedisciplineerde kapitaaltoewijzing toegepast om het bedrijf te versterken en zijn groei te ondersteunen als een toonaangevende aanbieder van essentiële bouwoplossingen."

Mitsuo Matsunaga, Lone Stars uitvoerend voorzitter, Japan, vulde aan: "In de voorbije jaren heeft SENQCIA op betekenisvolle wijze zijn groeiplatform uitgebreid via organische initiatieven en gerichte investeringen, wat heeft geleid tot een sterkere concurrentiepositie en een solide basis voor de volgende groeifase van het bedrijf onder Noritsu's eigenaarschap. We bedanken SENQCIA's managementteam en medewerkers voor hun partnerschap en toewijding tijdens ons eigenaarschap en wensen het bedrijf blijvend succes in de toekomst. Lone Star blijft zeer toegewijd aan Japan en blijft actief nieuwe investeringsmogelijkheden evalueren waarbij we waardecreatie op lange termijn kunnen ondersteunen."

De transactie is onderhevig aan gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en goedkeuringen.

Over Lone Star

