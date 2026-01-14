Rubicon Carbon fournira à Microsoft deux millions de tonnes de crédits de réduction des émissions de carbone issus du projet de Kijani Forestry

MARINA DEL REY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Carbon, une société d’investissement et de gestion de crédits carbone intégrée verticalement, a signé un accord visant à fournir deux millions de crédits ARR (« Afforestation, Reforestation, Revegetation » ou boisement, reboisement et revégétalisation) de haute qualité à Microsoft sur une période de neuf ans. Jusqu’en 2035, ces crédits proviendront du Smallholder Farmer Forestry Project (Projet forestier destiné aux petits exploitants agricoles) de Kijani Forestry, l’un des premiers à avoir été approuvé dans le cadre de la Réglementation ougandaise sur les mécanismes de lutte contre le changement climatique.

Le Smallholder Farmer Forestry Project, mené dans le nord de l’Ouganda, est le premier projet à avoir été mis en œuvre en vertu du cadre conclu entre Rubicon Carbon et Microsoft, qui vise à faciliter l’achat de jusqu’à 18 millions de tonnes de crédits de suppression du carbone de haute qualité. L’approche structurée de ce cadre a pour but d’élargir l’accès au capital pour les projets de suppression du carbone et à rationaliser les processus contractuels entre les parties prenantes.

« Ce projet illustre la manière dont le financement structuré peut permettre d’accroître à grande échelle les mesures d’élimination basées sur la nature », a déclaré Tom Montag, PDG de Rubicon Carbon. « En fournissant des capitaux à long terme au projet de Kijani Forestry, nous contribuons à réduire l’impact climatique tout en élargissant les opportunités économiques pour les communautés qui jouent un rôle crucial dans la construction et la préservation de leurs écosystèmes. »

Kijani Forestry est l’un des plus grands employeurs du nord de l’Ouganda, avec plus de 600 employés à temps plein. L’entreprise travaille également avec plus de 50 000 petits exploitants agricoles afin de créer des parcelles boisées génératrices de revenus sur des terres dégradées. Les 30 millions d’arbres plantés à ce jour en partenariat avec ces exploitants devraient leur permettre d’augmenter leurs revenus familiaux de plus de 600 % par acre planté. Grâce à l’accord de compensation, les exploitants ont pu tirer des revenus des futures recettes liées au carbone dès la première année suivant la plantation des arbres. Lorsque les arbres auront atteint leur maturité, les exploitants agricoles travaillant avec Kijani Forestry pourront générer de nouvelles sources de revenus grâce à une production durable de bois et de charbon de bois, ce qui allégera la pression sur les forêts naturelles et favorisera la restauration écologique.

« Le fait de travailler avec Rubicon Carbon nous permet d’atteindre davantage d’exploitants, de restaurer davantage de terres et d’accélérer l’impact climatique », a déclaré Quinn Neely, cofondatrice et PDG de Kijani Forestry. « Cette collaboration démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque des financements pluriannuels parviennent aux communautés se trouvant en première ligne face au changement climatique. Nous remercions également le ministère de l’Eau et de l’Environnement pour son leadership et son soutien continu. L’engagement en faveur d’une utilisation durable des terres du ministère a rendu ce travail possible, apportant des avantages à des dizaines de milliers d’Ougandais tout en contribuant à atteindre les objectifs nationaux de restauration de l’environnement. Nous sommes fiers de montrer comment les marchés du carbone peuvent régénérer les écosystèmes à grande échelle tout en améliorant les moyens de subsistance des communautés ougandaises. »

« Nous sommes ravis de soutenir le travail de Kijani et d’aider à renforcer les moyens de subsistance des exploitants agricoles tout en restaurant les écosystèmes dans le nord de l’Ouganda », a déclaré Phillip Goodman, directeur du département Élimination du carbone chez Microsoft. « Le cadre mis en place avec Rubicon Carbon rationalise le processus de passation de marchés, garantit la qualité des projets et débloque des financements pour des solutions de réduction des émissions de carbone basées sur la nature. »

À propos de Rubicon Carbon :

Rubicon Carbon est une société de gestion de crédits carbone qui donne aux entreprises les moyens d’investir dans des solutions climatiques grâce à des portefeuilles de crédits carbone diversifiés, conçus dans un souci de transparence, de confiance et d’échelle. Outre la commercialisation de crédits carbone de haute qualité, Rubicon finance des projets internationaux générant ce type de crédits, ce qui présente des avantages tant en termes d’impact environnemental que d’intégrité à long terme du marché. Soutenue par TPG Rise Climate et dirigée par des cadres supérieurs issus des secteurs de la finance, de la technologie et de la science climatique, Rubicon Carbon propose des solutions innovantes en matière de crédits carbone aux entreprises mondiales, tout en débloquant des projets d’évitement et d’élimination du carbone à grande échelle, le tout dans le cadre d’une démarche rigoureuse.

À propos de Kijani Forestry :

Kijani Forestry est une entreprise sociale qui aspire à devenir le plus grand et le plus efficace planteur d’arbres au monde, ainsi qu’un régénérateur d’écosystèmes. Hautement évolutives, ses solutions basées sur la nature offrent des avantages significatifs à des dizaines de milliers de petits exploitants agricoles, tout en permettant aux investisseurs de bénéficier de rendements financiers attractifs grâce à des crédits carbone de haute qualité, étayés par des données. Les approches uniques et innovantes de Kijani visent avant tout à venir en aide aux petits exploitants agricoles qui souffrent des effets du changement climatique.

